Çaykur Rizespor'da kombine bilet fiyatları belirlendi

Arzu ERBAŞ / RİZE ()

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Çaykur Didi Stadı'nda oynayacağı 2018-2019 sezonu Süper Lig ve Kupa maçları için kombine bilet ve maç bilet fiyatlarını açıkladı.

Kombine bilet satışları ile ilgili kulübün resmi sitesinden yapılan duyuruya göre; 17 Temmuz tarihinde başlayacak kombine bilet satışları, 30 Eylül'de sona erecek. Geçen sezondan kombine sahibi olan taraftarların yenileme işlemlerinin ise 29 Temmuz'da tamamlanacağı belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre sezonluk kombine fiyatları şöyle:

Protokol 2500 TL, VİP A/B 500 TL, Maraton A/B/C/D/E/F blok 200 TL, kale arkası dağ A/C ve kale arkası deniz B/C 90 TL.

Normal maç bileti: protokol 300 TL, VİP A/B 40 TL, maraton A/B/C/D/E/F blok 15 TL, kale arkası dağ A/C, kale arkası deniz B/C, kapalı dağ 5 TL.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor maç bilet fiyatı: Protokol 500 TL, VİP A/B 200 TL, maraton A/B/C/D/E/F blok 80 TL, kale arkası dağ A/C, kale arkası deniz B/C , kapalı dağ 40 TL.

Duyuruda vize bedelinin kulüp tarafından karşılanacağı satışların sadece Çaykur Rizespor logolu kartlara yapılacağı, Çaykur Rizespor Passolig kartı olmayıp kombine alacak taraftarların kart bedelinin kulüp tarafından karşılanacağı, kombinelerin tüm resmi karşılaşmalarda geçerli olacağı belirtildi.

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