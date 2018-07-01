Çaykur Rizespor 'da hazırlıklar sürüyor

Arzu ERBAŞ / RİZE,() -

Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarının 1'inci etabını Rize'de sürdürüyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan antrenman kondisyon ağırlıklı çalışma ile başladı. Teknik direktör İbrahim Üzülmez nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular çift kale maç yaptı. 1.5 saat süren antrenmana yeni transferler Montassar Talbi ve Çınar Tarhan'da katıldı. Yeşil mavililer yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

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