Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe hazırlıkları başladı

Aytekin KALENDER / RİZE () - Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde çalışmalara başlayan Çaykur Rizespor'da futbolcular koşunun ardından kısa pas çalışması yaptı. Antrenmana tüm futbolcular katılırken kaleciler takımdan ayrı çalıştı. Yaklaşık 1.5 saat süren çalışmanın ilk 20 dakikası basına kapalı devam etti. Basına kapalı bölümde taktik ağırlıklı çalışma yapıldığı öğrenildi.

Mavi yeşilli ekibin defans oyuncusu Montassar Talbi, idman öncesi açıklamalarda bulundu. Çaykur Rizespor'da iyi bir dönem geçirdiğini belirten Talbi, "Alınan olumsuz sonuçların ardından teknik direktör değişikliğine gidildi. Önceki hocamıza da teşekkür ediyorum. Çok iyi bir çalışma ortamımız vardı. Şimdi de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hocamızın taktik anlayışına uyum sağlamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günler çok daha iyi olacak" dedi.

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