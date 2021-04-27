Çaykur Rizespor - Beşiktaş Maçı Saat Kaçta, Ne Zaman, Hangi Kanalda?

Süper Lig'de şampiyonluk koltuğunda oturan Beşiktaş 38. hafta maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Son 3 deplasmanda 5 puan kaybı olan siyah beyazlı takim rakibini yenerek puan kaybı yaşamak istemiyor. Çaykur Rizespor ise Beşiktaş’ı mağlup etmeye çalışacak. Peki, Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Taraftarlar tarafından sıkça sorulan bu sorunun cevabı haberimizde. Merak edilen sorunun cevabı haberimizde işte o haberimizde..

Lider takım beyaz siyahlı takım, Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor'a misafir olacak. İki takımında taraftarı, Çaykur Rizespor - Beşiktaş’ın maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda olduğu merak konusu oldu. Taraftarların merak ettiği o soru haberimizde

Çaykur Rizespor - Beşiktaş Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Çaykur Didi Stadı'ndaki gerçekleşecek olan maç saat 20.30'da başlayacak. Maçın hakemi ise Abdulkadir Bitigen yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.

Ligin 37. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 galip olan Beşiktaş; 23 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgi ile 5 puan toplayarak lider durumda bulunuyor.

Çaykur Rizespor ise 10 galibiyet, 12 beraberlik ile 13 yenilgi sonunda 42 puan elde etti ve 12. sırada yer alıyor.

Son 3 Deplasman Maçında 5 Puan Kaybetti

Siyah beyazlı takım, şampiyonluk yarışında son 3 deplasman maçında önemli 5 puan kaybı yaşadı. Dış sahada Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Beşiktaşlı takım, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ise 4-2 mağlup etti. Siyah- beyazlı takım, deplasmandaki son maçında ise Demir Grup Sivasspor ile 0-0 ile berabere kaldı ve önemli bir avantajı kaybetti.

Welinton Oynayabilecek

Sarı kart cezası biten Welinton, yarınki maçta görev alabilecek. Welinton cezası sebebiyle Hes Kablo Kayserispor maçında oynayamamıştı.