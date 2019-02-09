Çaykur Rizespor - Antalyaspor: 1-1

Aytekin KALENDER / RİZE ()

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Halis Özkahya (xxx), Alpaslan Dedeş (xxx), Hakan Yemişken (xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xxx) - Awaziem (xxx), Abarhoun (xxx), Moroziuk (xx), Melnjak (xx), Saadane (xx) (Dk. 88 Musa x), Azubuike (xx) (Dk. 74 Samudio xx), Boldrin (xx), Aatif (xx), Umar (xx) (Dk. 27 Nakoulma), Muriç (xxx)

ANTALYASPOR: Boffin (xx) - Salih (xx), Grando (xx), Angelo (xx), Nazım (x), Hakan (xx), Charles (xx), Doğukan (xx) (Dk. 62 Serdar xx), Riberio (xx) (Dk. 83 Zeki x), Amilton (x), Mevlüt (xx) (Dk. 89 Drole x)

GOLLER: Dk. 6 Muriç (Çaykur Rizespor) - Dk. 68 Mevlüt (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Saadane, Azubuike (Çaykur Rizespor) - Salih (Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Çaykur Rizespor sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

1’inci dakikada Hakan’ın uzun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Doğukan’ın aşırtma şutu az farkla üstten auta gitti.

4’üncü dakikada Boldrin’in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta gelen topa yükselen Saadane’nin kafa vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.

6’ncı dakikada Umar’ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Muriç’in ceza saha dışından çektiği şut sol üst köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

27’nci dakikada orta alanda buluştuğu topla süratli bir şekilde rakip sahaya ilerleyen Muriç’in ceza sahasına girer girmez çektiği şutu kaleci Boffin son anda kurtardı.

45’inci dakikada sol kanattan gelişen atakta Melnjak’ın ortasında topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Aatif’ın şutunda top sağ kale direğinin hemen yanından dışarı gitti.

55’inci dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Hakan’ın ortasında penaltı noktasında Riberio’nin şutunda savunmadan seken top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

65’inci dakikada ceza alanına gönderilen pasla buluşan Aatif’ın şutunu kaleci Boffin çeldi, topu önünde bulan Nakoulma'nın vuruşunda topu çizgi üzerinde Salih çıkarttı. Ardından penaltı noktası üzerinde Azubuike'nin şutunda bu kez Sangare topu kale çizgisi üzerinden uzaklaştırdı.

68’inci dakikada sağ kanatta Amilton'un ara pası ile topla buluşan Sangare’nin ceza sahasına gönderdiği topun gelişine şutunu çeken Mevlüt topu ağlara gönderdi: 1-1.

79’uncu dakikada Amilton’un ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Mevlüt'ün şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90’ıncı dakikada Muriç’in ceza sahasında indirdiği topu kaleye gönderen Aatif’in şutunda top kale direğine çarparak auta gitti.

Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

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