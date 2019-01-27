Çaykur Rizespor-Akhisarspor maçının ardından

Aytekin KALENDER/RİZE,()

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında Akhisarspor'u mağlup eden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Yönetimimiz ve bizler çalışıyoruz, inşallah bu sinerjiyi devam ettireceğiz, daha iyi günler göreceğiz" dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, galibiyetle gelen bu sinerjinin devam etmesi temennisinde bulunarak, "Bu karşılaşmada geçen hafta Kasımpaşa'da aldığımız galibiyeti, sahamızda da kazanarak daha değerli kılacaktık. Özellikle bu hafta kazanarak üste çıkacaktık ve bunu başardık. Maçın başında erken yediğimiz gol dengemizi bozdu. Özellikle iç sahada daha iyi başlayabilirdik ama kolay hatalar yaptık. Rakip sahada üretici olamadık ve aceleci davrandık. İkinci yarı oyun sisteminde değişiklik yaptık. Rakibin 10 kişi kalması bizim için avantaj sağladı. İkinci yarıda sistem değişikliği yapmak ve yeni oyuncularımızın oyuna katkısı oldu. Böylece golleri üst üste bulduk. Rakibi tebrik ediyorum. Onlar da çok iyi mücadele etti. Taraftara çok teşekkür ediyorum, çok iyi desteklediler bizi. Yönetimimiz, bizler çalışıyoruz inşallah bu sinerjiyi devam ettireceğiz ve daha iyi günler göreceğiz" dedi.

BURUK: "KAZANDIKÇA KASAMIZ DOLUYOR"

Geriye düştükleri maçı kazanmalarının önemli olduğunu kaydeden Buruk, "İlk yarı orta sahada daha kalabalık durduk. Oyun kurarken çok fazla kişiyle arka tarafa geldik, ikinci yarıda ise ön tarafta daha kalabalık durduk. 1-1'i yakalamak çok önemliydi ve skoru yakaladıktan sonra yeni oyuncularımız ilk yarı biraz tutuk olsa da, ikinci yarıda daha fazla katkı verdiler. Doğru transferler yaptığımızı bu takımı yukarılara taşıyacak isimleri transfer yaptığımızı düşünüyoruz. Maç kazanmak Süper Lig'de olmak çok önemli. Çünkü kazandıkça kasamız doluyor, gönderdiğimiz oyunculardan da kasamıza para girdi, aldığımız futbolculara çok fazla para harcamadık" diye konuştu.

BURUK: "AYNI HAVAYI SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"

Okan Buruk transfer çalışmalarıyla ilgili olarak ise, "İki hafta kazandık ama şu an elimizde hiçbir şey yok. Bundan sonraki maçlarımızı da kazanmamız lazım. Takımı yukarı taşıyacak transferler yapmaya çalıştık. Yabancı sayımız dolu ama bunun dışında bir gelişme olursa değerlendireceğiz. İki maç kazandık ama şu an elimizde bir şey yok. Erzurum maçında da aynı havayı sürdürmek istiyoruz. Bir gün ara ardından bir final maçı daha oynayacağız" ifadelerinde bulundu.

UMUT: "KIRMIZI KART DENGEMİZİ BOZDU"

Akhisarspor'da teknik sorumlu Recep Umut ise, oyuna iyi başladıklarını ifade ederek, "Oyuna iyi başladık. İlk 45 dakika daha farklı olabilirdi. Biz oyunun sonunda ki skoru yakalayabilirdik. Kırmızı kart dengemizi ve oyun düzenimizi bozdu. Futbolcularımız en iyisini yapmaya çalıştı. Bundan sonra ki maçlarda daha iyi olmaya çalışacağız" açıklamasını yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Okan Buruk'un açıklamaları

-Recep Umut'un açıklamaları



