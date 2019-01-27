Çaykur Rizespor - Akhisarspor: 3-1

Aytekin KALENDER / RİZE ()

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xxx), İsmail Şencan (xxx), İbrahim Bozbey (xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xxx) - Saadane (xxx), Abarhoun (xxx), Mehmet (xx) (Dk. 46 Melnjak xx), Moroziuk (xx), Abdullah (xx) (Dk. 56 Nakoulma xx), Petrucci (xx), Aatif (xx) (Dk. 80 Awaziem x), Samudio(xx), Umar (xx), Vedat Muriç (xxx)

AKHİSARSPOR: Fatih (xx) - Cocalic (xx), Caner (xx), Lopes (xx), Güray (x),Serginho (xx), Sissoko (xx), Ragattin (xx) (Dk. 60 Vrsajevic x), Josue (xx) (Dk. 75 Onur x), Manu (x) (Dk. 50 Rotman x),Cikalleshi (xx)

GOLLER: Dk. 70 Melnjak, Dk. 72 Vedat Muriç, Dk. 82 Nakoulma (Çaykur Rizespor), Dk. 15 Cocalic (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Abarhoun, Samudio (Çaykur Rizespor) Caner (Akhisarspor)

KIRMIZI KART: Dk. 20 Cocalic (Akhisarspor)

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Çaykur Rizespor sahasında Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti. Çaykur Rizespor'un gollerini 70'inci dakikada Melnjak, 72'nci dakikada Muriç ve 82'nci dakikada Nakoulma kaydederken, Akhisarspor'un tek golü 15'inci dakikada Cocalic'ten geldi. Cocalic mücadelenin 20'nci dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

7'nci dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Samudio'nun çektiği şut üstten auta gitti.

15'inci dakikada Josue'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa kafasıyla dokunan Cocalic'in şutu Çaykur Rizesporlu Moroziuk'a çarpıp ağlarla buluştu. 0-1.

18'inci dakikada Regatin'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Cikalleshi'nin şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

20'nci dakikada ceza yayı üzerinde Samudio, Cocalic'in müdahalesi ile yerde kaldı. Pozisyonu VAR'dan izleyen hakem Sut Arslanboğa, Cocalic'e kırmızı kart gösterdi.

38'inci dakikada Aatif yerden pasında sağ çaprazda topla buluşan Abdullah'ın şutu kaleye doğru yönelirken Lopes'in kafasına çarparak top kornere çıktı.

43'üncü dakikada Regattin'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Manu'nun çektiği şutta topu kaleci Gökhan kurtardı.

48'inci dakikada saha kenarından hakeme itirazlarda bulunan Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan tribüne gönderildi.

58'inci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda arka direkte topa iyi yükselen Vedat Muriç'in kafa vuruşunda kaleci Fatih topu son anda kontrol etti.

70'inci dakikada Nakoulma, sağ kanatta gelişen atakta topu Samudio ile buluşturdu. Bu oyuncu arka tarafta bomboş pozisyondaki Melnjak'a şık bir pas attı. Melnjak'ın gelişine çektiği şutta top kaleci Fatih'in solundan ağlarla buluştu. 1-1.

72'inci dakikada Morozyuk'un sağ kanattan yaptığı ortayı Nakoulma kafayla indirdi. Topla altıpas çizgisi üzerinde buluşan Vedat Muriç'in çektiği şutta top kaleci Fatih'in sağından ağlara gitti. 2-1.

73'üncü dakikada Samudio'nun ara pası ile altı pasın hemen dışında sol çaprazda topla buluşan Umar'ın kafa şutunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

82'inci dakikada Umar'ın pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Nakoulma'nın şutunda top direğin dibinden ağlara gitti. 3-1.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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