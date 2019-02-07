Çaykur hazırlığı tamam

ANTALYA, () - CUMARTESİ günü deplasmanda Çaykur Rizespor karşısına çıkacak olan Antalyaspor, bu maç öncesinde Antalya'daki son çalışmasını yaptı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetiminde gerçekleşen antrenmanda, Çaykur Rizespor maçının taktiksel provaları yapıldı. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından takım 2 gruba ayrıldı. Bir grup taktik çalışırken diğer grup yan sahada çalıştı. Kırmızı beyazlılar daha sonra tam sahada çift kale maç oynadı. Antrenman, serbest şut çalışması ile sona erdi.

Antalyaspor, yarın sabah uçakla Trabzon'a gidecek, oradan da karayolu ile Rize'ye geçecek.

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