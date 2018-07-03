Çare Yerli Oyuncu

Oktay ENSARİ - Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ,() - Kayserispor Başkanı Erol Bedir, transferin durgun geçmesine özellikle yabancı oyuncuların istediği ve aldığı ücretlerin olumsuz rol oynadığını belirtti.

Kayserispor Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı 2'nci Başkanı Erol Bedir, Süper Lig kulüplerinin ellerindeki pahalı ve maaşı yüksek oyunculandan kurtulkam istediğini ifade ederek, "İşler tersine döndü. Eskiden kulüpler oyuncu transfer etmek için çırpınırken, şimdi elden çıkarmak için akla karayı seçiyor. Çare, yerli futbolcu. Kulüpler tribünde oturacak yabancı oyuncu almak istemiyor. Bunu uygulamanın milli takımımıza da şüphesiz katkısı olacak'' dedi.

Sarı-kırmızılıların transfer döneminde şu ana kadar Süper Lig'de 4 oyuncuyu birden renklerine katan tek takım olduğunu belirten Başkan Bedir, ''Kulüplerimizin bu güne kadar izlediği transfer politikası sonunda geldiği yer burası. Dövizdeki artışlar, kulüplerin transfer ettiği oyunculara yıllık ödeyeceği garanti paralar, gelirlerin giderlerin sadece 3'te 1'lik dilimi karşılaması derken ekonomik tablo ortada. Artık alt yapıya yönelmek, mümkün olduğu kadar genç ve yerli oyuncuya yer vermek şart oldu'' diye konuştu.

Kayserispor'un altyapısını güçlendirdiğini kaydeden Erol Bedir, "Alt yapıyı Ertuğrul hocanın kendisine bağladık ve grupları ona göre ayarlıyoruz. Şimdiye kadarki alt yapıda oynayan oyuncularımız yaşları gelenlerin tamamını gönderdik ve Kayseri'deki bütün amatör takımları eleyerek oralardaki alt yapımıza gelip, yukarıya çıkabilecek oyuncuları tespit ettik. Onları takımlarımıza ve yaş gruplarına yerleştiriyoruz. Çok müthiş bir hamle var. Tesislerimizi yeniliyoruz. Bir yandan alt yapıda oyuncu yetiştirmeye çalışıyoruz. Yabancı sayısını azaltarak yerli oyunculara daha çok şans vererek, hem ekonomik açıdan hem de milli takıma Türk futboluna hizmet açısından bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dövizin alıp başını gittiği bir ortamda ülkemizin parasının dışarıya çıkmaması anlamında mümkün olduğu kadar yerli oyunculara yönelmeye çalışıyoruz. Milli olabilecek oyuncalara yönelmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar gelinmiş nokta, transferde kulüplerin elini ayağını bağladı. Daha önce bunun yasa altına alınması gerektiğini söylemiştim. Yasaya bile gerek kalmadan kulüple frene bastı. Takımların transfer yapması bırakın ellerindeki futbolcuları tutmakta zorlanıyorlar. Çünkü ödeme günü geldiğinde oyuncunun parasını ödemezseniz, oyuncu boşa çıkıyor. Şükürler olsun ki bizde böyle bir durum yok ama bu böyle giderse 10 katrilyon borcu olan 18 Süper Lig kulübünün yıllık geliri 3 katrilyon civarında. 10 katrilyonun bankalardaki faizini düşünürseniz yıllık geliriniz sizin sadece faizlere ve döviz kur farkına gider. Bu İstanbul ve Anadolu takımları içinde geçerlidir. Dolayısıyla buna birisi dur demek zorunda idi. Biz bu manada frene basma durumundayız. Bir yandan da yarışmacı olmak ve başarmak zorundayız. Sıralamada iyi yerlerde olmak durumundayız. Bunu yapamadığımız zaman görevimizi tam yapamamış oluruz. Esas sıkıntı o zaman başlar. Çünkü alt lige düşersiniz ve geliriniz sıfır olur''



"MENDES, OPSİYONUNU KULLANARAK GİTTİ"



Transfer politikasına ilişkin açıklamalarda da bulunan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, ''Bu arada kanat oyuncularımızdan Mendes başka takıma çıkış opsiyonunu kullanarak gitti. Kendisine teşekkür ediyoruz. Onun yerine sayısal anlamda, bir kanat oyuncusunun transferiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bir kanat oyuncusunu daha transfer edeceğiz'' dedi.

''TRANSFERDE BİRİNCİ TERCİHİMİZ GENÇ VE YERLİ OYUNCU''

Ayrıca transferde ilk hedeflerinin genç ve yerli oyuncu olduğuna vurgu yapan Bedir, "Bu yıl takımımızın planını, kadro mühendisliğini yaparken önce yönetim olarak kendi aramızda bir takım konuları tartıştık. Daha sonra hocamız Ertuğrul Sağlam ile anlaştıktan sonra oturduk takımımızda kiralık olanlar, gidenler, performansı yeterli olmayanların yerine nasıl bir transfer hamlesi yaparız diye bunun kararını verdik. 1 sol bek, sayısal anlamda bir eksikliğimiz vardı. Çünkü Erkan gidecekti. 1 orta saha 2'de kanat oyuncusu, eğer orta saha 2 olursa da bunlarla mutlu olacağımız düşündük ve daha iyi olacağını hesap ettik. Bu mananda önce Antalyaspor'dan Sakıp'ı sol bek olarak aldık. Sakıp, biliyorsunuz ki Milli oyuncu. Türkiye'de herkesin takımda görmek istediği bir isim. Özellikle hoca buna çok mutlu oldu. Daha sonra orta sahaya Eskişehirspor'da oynayan daha sonra sözleşmesini fesheden ve bonservisi boşa çıkan, Ertuğrul hocamızın da eski öğrencisi olan Hasan Hüseyin Acar'ı aldık. Transferlere devam ettik ve kanat olarak düşündüğümüz Bilal'i ki biz kendisini yaklaşık 1,5 yıldır izliyorduk. Türkiye'de bütçeli takımlarda transfer etmek istiyordu. Çok büyük uğraşlar sonucu Bilal'i de kadromuza kattık. En son 1 hafta önce imzasını aldığımız fakat yasal mevzuat açısında dün geceyi beklediğimiz Kasımpaşa'da daha önce oynayan Mensah'la anlaştık ve dün kulübünden izin belgesi geldi. Dolayısıyla şu an 4 oyuncuyu almış olduk. Aldığımız 4 oyuncudan 1'i yabancı 3'ü Türk. Bundan sonrası ile ilgili düşüncemiz, hem takımı daha da gençleştirmek hem gençleştirirken kalitemizden ödün vermemek, hem de Türk oyuncu sayısını daha artırmak'' şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2018, 15:16