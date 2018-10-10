CANLI YAYIN DUYURUSU

Abonelerimizin Bilgisine; A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve futbolculardan Mahmut Tekdemir'in düzenleyeceği basın toplantısını olarak  CANLI yayınlamaktayız  

CANLI YAYIN DUYURUSU

Abonelerimizin Bilgisine;

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve futbolculardan Mahmut Tekdemir'in düzenleyeceği basın toplantısını olarak  CANLI yayınlamaktayız
 

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