CANLI YAYIN DUYURUSU

Abonelerimizin Bilgisine;
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve futbolculardan Mahmut Tekdemir'in düzenleyeceği basın toplantısını olarak CANLI yayınlamaktayız
Abonelerimizin Bilgisine; A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve futbolculardan Mahmut Tekdemir'in düzenleyeceği basın toplantısını olarak CANLI yayınlamaktayız
Abonelerimizin Bilgisine;
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve futbolculardan Mahmut Tekdemir'in düzenleyeceği basın toplantısını olarak CANLI yayınlamaktayız