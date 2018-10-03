CANLI YAYIN DUYURUSU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu ve futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, Spartak Trnava maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşuyor. olarak CANLI yayındayız.

CANLI YAYIN DUYURUSU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu ve futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, Spartak Trnava maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşuyor.
olarak CANLI yayındayız.

YORUM EKLE
Gönder