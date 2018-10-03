Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu ve futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, Spartak Trnava maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşuyor.
olarak CANLI yayındayız.
CANLI YAYIN DUYURUSU
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu ve futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, Spartak Trnava maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşuyor. olarak CANLI yayındayız.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu ve futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, Spartak Trnava maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşuyor.
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