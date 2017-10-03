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Caner Talisca kavgasının yankıları sürüyor Beşiktaş'ta sosyal medya savaşları

Süper Lig'in 7.Haftası'nda Vodofone Park'ta oynanan Beşiktaş-Trabzonspor maçının yankıları devam ediyor.Caner Talisca kavgası sosyal medyaya sıçradı.

03 Ekim 2017 Salı 09:21
Caner Talisca kavgasının yankıları sürüyor Beşiktaş'ta sosyal medya savaşları

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan ve 2-2 beraberlikle biten Beşiktaş Trabzonspor  maçının ardından Caner ile Taliscanın soyunma odasında kavga ettiği açıklanmış ve hatta Talisca'nın Caner Erkin'e uçan tekme attığı söylenmişti.

Maç sonunda resmi siteden yapılan açıklamada Caner ile Talisca arasında herhangi bir kavganın olmadığı sadece derbideki yüksek tansiyon nedeniyle ikilinin biraz gerildiği söylenmişti.Daha sonra Caner ve Talisca sosyal medya hesaplarından kavganın büyümediğini ve barıştıklarını ifade eden paylaşımlarda bulunmuştu.

Tünm bu olanlara rağmen bugün başta Caner Erkin olmak üzere takımın kaptanı Oğuzhan Özyakup , Cenk Tosun , Ryan Babel ve Tolga Zengin'in sosyal medyada Talisca'yı takipten çıktığı öğrenildi.

Son Güncelleme: 03.10.2017 09:29
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