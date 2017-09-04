Caner Erkin Sahalara Efsane Gibi Döndü!

Beşiktaşın ünlü futbolcusu Caner Erkin'in sakatlık süreci sona erdi. Geçirdiği sakatlık ardından hırsla ve aşkla sahalara geri dönen futbolcu şu açıklamalarda bulundu.

'' Çok ciddi bir sakatlık geçirsem de güçlü bir yapım var. Elimden geldiği kadar güçlü dönmeye çalıştım ve üstüne koyarak devam edeceğim, göreceksiniz...''

CANER ERKİN KİMDİR?

4 Ekim 1988 yılında dünyaya gelen Caner Erkin aslen Edremit, Balıkesirlidir. Sol bek mevkinde forma giyen başarılı futbolcu Caner Erkin Beşiktaş forması giymektedir. 2002 yılında Manisaspor alt yapısıyla futbol kariyerine başlayan Caner Erkin kariyeri boyunca bir çok kulüpte forma giymiştir. Galasarayda, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynayan Caner Erkin ayrıca 93 kez milli takım forması giymiştir. Bedelsiz olarak İnter'e tranfer olan ardından kadro dışı kalan Caner Erkin Beşiktaş'a satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak transfer olmuştur

Caner Erkin'in futbol kariyeri

2004 - 2007 yılları arasında Manisaspor takımında 43 maçta 4 gol atmıştır

2007 - 2009 yılları arasında CSKA Moskova takımında 33 maçta 1 gol atmıştır

2009 - 2010 yılları arasında Galatasaray takımında 20 maçta hiç gol atamamıştır

2010 - 2016 yılları arasında Fenerbahçe takımında 159 maçta 9 gol atmıştır 2016 yılında Inter takımında hiç forma şansı bulamamıştır