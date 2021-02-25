Canelo-Avni Yıldırım maçı nefes kesecek!

Sporseverler nefesini tuttu ve 28 Şubat Pazar günü yapılacak efsanevi boks maçına kilitlendi. Türk boksör Avni Yıldırım, rüya gibi bir maçta dünyanın en iyi 3 boksöründen biri olan Meksikalı Canelo Alvarez ile kozlarını paylaşacak. Profesyonel kariyerinde çıktığı 57 maçın 54'ünü kazanan yaşayan efsane Canelo Alvarez, bu maçların 36'sında rakiplerini nakavt etti. Sadece yenilgisiz boksör Floyf Mayweather'a yenilen Canelo'nun kalan iki maçı iki eşitlikle (draw) sonuçlandı. 29 yaşındaki Türk boksör Avni Yıldırım, yaşayan boks efsanesi Canelo'yu yenerek WBC ve WBA kemerlerinin sahibi olmak istiyor. Profesyonel kariyerinde 23 maça çıkan Avni Yıldırım, bu maçların 21'ini kazandı ve 2'sini kaybetti.

Canelo Alvarez-Avni Yıldırım maçı hangi gün saat kaçta?

Boks dünyasının nefesini tuttuğu Canelo Alvarez-Avni Yıldırım maçı 28 Şubat Pazar günü TSİ 06.00 civarında başlayacak. Bu dev karşılaşma ABD'nin Miami kentinde bulunan Hard Rock Stadı'nda gerçekleştirilecek. Dünya Boks Birliği (WBA) ile Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet kemerlerini elinde bulunduran Canelo ile Avni Yıldırım'ın maçının yaklaşık 200 ülkeden canlı olarak ekranlara geleceği bildirildi.

Boksun yaşayan efsanesi Canelo'yu yenmek istediğini kaydeden Avni Yıldırım, Dünya Şampiyonu olarak Türkiye'ye dönmeyi istediğini belirtti. Bu maçta bahisler favori Canelo'dan yana olsa da Avni Yıldırım'ın bir sürprize imza atabileceği kaydedildi.

Boksörler bu maçtan ne kadar kazanacak?

80 bin kişi kapasiteli Miami Hard Rock Stadı, bu dev maç için sadece 18 bin kişiye kapılarını açabilecek. Canelo-Avni Yıldırım maçının biletlerinin ortalama 8 bin dolardan satıldığı duyuruldu. Dünyanın elit boksörlerinden biri olan Canelo Alvarez bu maçtan 35 milyon dolar kazanacak. Türk boksör Avni Yıldırım'ın ise organizasyondan elde edilecek gelirden 1 milyon dolarını alacağı kaydedildi. Bu rakamların boksörlerin maçı kazanıp kaybetmesiyle bir ilgisinin bulunmadığı ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021, 16:42