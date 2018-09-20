Çanakkale Belediyespor’dan 6 transfer

Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, () - Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Çanakkale Belediyespor, Semra Özer, Ebru Bedir, Isıl Öz, Ece Hocaoğlu, Gökçe Çiçek Aksoylu ve Yasemin Yıldırım ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Çanakkale Belediyespor, 1 yıllık sözleşme imzaladığı 6 oyuncu için kulüp binasında imza töreni düzenledi. Törende konuşan Çanakkale Belediyespor yöneticisi Levent Çetin, yeni sezon hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından geçen sezon Karşıyaka'da mücadele eden 24 yaşındaki Pasor Semra Özer, Sarıyer'de forma giyen 24 yaşındaki orta oyuncu Ebru Bedir, Seramiksan'da oynayan 20 yaşındaki Libero Işıl Öz, Sarıyer'de oynayan 24 yaşındaki Smaçör Ece Hocaoğlu, Sarıyer'de oynayan 27 yaşındaki Pasör Gökçe Çiçek Aksoylu ve geçen sezon Çanakkale Belediyespor'da forma giyen 23 yaşındaki orta oyuncu Yasemin Yıldırım ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

İmza töreni sonunda toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

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