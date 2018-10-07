Büyükşehir’den Trabzonspor’a saha desteği

TRABZON,() - TRABZON Büyükşehir Belediyesi, Trabzonspor yönetiminin talebi doğrultusunda Haluk Ulusoy Tesisleri’nin olduğu alana saha yapılcağını duyurdu.

Trabzonspor ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi arasında konuyla ilgili protokol imzalandı. Protokole, Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzonspor adına da Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu imza koydu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Hızırbey Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde bulunan Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri ile sahil geçiş yolu arasındaki peyzaj alanında bulunan futbol sahasını sentetik çim zemin yapılarak Trabzonspor'a devredileceğini söyledi. Gümrükçüoğlu, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi spora teşvik etmek, küçük yaşlarda spora başlamasını sağlamak, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, madde bağımlılığından korumak, suç oranlarını düşürmek ve sağlıklı ortamlar sağlayarak sağlıklı bir nesil yetiştirebilmek için bu projeyi sahaya tatbik edeceğiz. Burada inşaAllah Trabzonspor'umuzun gelecekteki yıldızları yetişecektir" dedi.

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ise Trabzonspor'a olan desteklerinden ötürü Başkan Gümrükçüoğlu'na teşekkür etti.