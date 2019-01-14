Büyükşehir'den büyük destek

İZMİR, ()

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında 1500 okula futbol ve voleybol toplarından tenis masası ve badminton raketine kadar onbinlerce malzeme dağıtırken, 240 amatör spor kulübüne de malzeme desteği sağladı. Geleceğin teminatı olan çocukların sağlıklı gelişmesi ve spor yapabilmesi için destek veren Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere beden eğitimi dersleri için ihtiyaç duyduğu malzemeleri dağıtarak hem farklı okullardaki öğrenciler arasında fırsat eşitliği yarattı hem de çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sağladı. Belediye, kentteki 1500 okula 10 bin adet futbol, 10 bin adet voleybol, 2 bin adet hentbol topu, 300 adet futsal topu, 50 takım bowling seti, 100 çift hentbol kale filesi, 500 çift basketbol filesi, 300 adet voleybol filesi hediye etti.

Okullara ayrıca 100 adet bocce takımı, 10 bin adet atlama ipi, 10 bin adet çember, 12 bin işaret çanağı, 2 bin adet ağırlıksız satranç takımı, 10 bin adet huni, 80 adet tekvando için raket ellik, 50 adet tekvando için yastık ellik, 40 adet tekvando için koruyucu yelek ve 40 çift eldiven, 50 adet tenis masası, 300 adet masa tenisi filesi, 1500 çift masa tenisi raketi, 12 bin adet masa tenisi topu, 6 bin adet badminton raketi, 200 adet badminton filesi, 12 bin adet badminton topu ve 100 çift badminton direği verildi. Çevre ilçelerdeki çocuklara 15 bin eşofman takımı ve spor ayakkabı armağan edildi. Ayrıca 127 okula 217 standart boy basketbol pota seti, 74 adet voleybol direği ve 68 adet hentbol kalesi kuruldu. Şehirdeki 240 amatör spor kulübünün malzeme ihtiyaçları karşılandı.

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