Büyükşehir Belediye Erzurumspor - MKE Ankaragücü maçının ardından

Turgay İPEK - ERZURUM /

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, 1-0 kaybettikleri maçın ardından taraftarların istifa çağrısının normal olduğunu söyledi. “Mağlup olmuşuz taraftarın alkışlayacak hali yok” diyen Altıparmak, “Herkesin görüşüne saygılıyız. Çok emek verdik. Bizim için geçen senede çok şeyler söylendi. Son 5 haftada videolar yayınlandı. Biz saygılıyız ama görevimizin başındayız. Erzurum için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Biz takıma emek verdik, vermeye devam edeceğiz. 6 haftada futbol anlamında problem yok. Süper Lig'de bizim kadar atak oynayan takım yok. Biz de kendimizi kontrol edeceğiz. Oyun taktiğimizi değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Mağlubiyet sebebiyle özür dileyen Altıparmak, şunları söyledi:

“Taraftarlarımızdan, bizi seven herkesten özür diliyoruz. Takım olarak bizler böyle bir mağlubiyet beklemiyorduk. Hafta içinde söylemiştim, inşallah ilk üç puanımızı alacaktık, bunun için hazırlandık. Rakibin maçın başında 11 kişi kalması avantajdı. 85 dakika 10 kişi oynadılar. Rakibin çıkan kadrosunda bütün stoperleri saha içindeydi. Onların defans oynayacaklarını biliyorduk. Çalışmaları buna yönelik yaptık. Zaaflarını biliyorduk. Golü atmamız gerekiyordu. Maçta tek kale oynadık. Bizim isteğimiz arzumuz üç puan almaktı. Arzumuz maçın başından sonuna kadar vardı. Son dakikada yediğimiz golle mağlup olduk. Çok üzgünüz, oyuncularımız çok üzgün.”

Transfer sezonunda istedikleri oyuncuları alamadıklarını belirten Altıparmak, “Bir iki oyuncum vardı. Bunların polemiğini yapmaya gerek yok. Bu oyuncularla devam edeceğiz. Daha farklı alternatifler vardı, ama alamadık. Onlar olsaydı belki 10-12 puan olabilirdi. Oynadığımız her maçta yüzde yüzlük 5-6 pozisyonumuz var. Gol yollarında sıkıntımız var. Her hafta çalışmaya devam edeceğiz. Elimizdeki oyunculardan en fazla verimi nasıl alırız onun uğraşını yapacağız” dedi.

Takımda Nobre’nin eksikliğini hissettiğini söyleyen Altıparmak, ligin 7’nci haftasında karşılaşacakları Galatasaray maçı için şunları söyledi:

“Futbolda her hafta farklıdır. Bir hafta kötü oynarsın, bir hafta sonra gider 3 tane atarsın. Liderle oynayacağız. Futbol sahada oynanıyor. Maçtan önce deselerdi 'Ankaragücü kazanacak' kimse inanmazdı. Ama futbol böyle bir şey. Biz inancımızı kaybetmedik. Bu takım sonuçlar alamıyor ama bu bir yerden dönecek. Galatasaray maçı için mağlup olacağımız gibi bir şey var. Biz çıkıp aslanlar gibi oynayıp mücadelemizi yapacağız.”

"HER RAKİBE KARŞI FARKLI HİKAYEMİZ VAR"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal ise, her hafta rakiplere karşı farklı bir hikayeyle oynadıklarını söyledi.

Bugünkü hikayelerini rakibin gol yollarındaki etkisizliği üzerine kurguladıklarını ifade eden Altıparmak, “Maça bu bilinçle 3’lü savunmayla başladık. Erken kırmızı karttan sonra normal oyunu oynamaya başladık. Taktik disiplin olarak oyunu merkezde kalabalık tuttuk. Rakibin kenar oyunlarıyla özellikle Emrah’la olan etkisini kırmak istedik. Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı İngiltere önünde 5’li savunma oynayarak başarılı oldu. Bunu Juventus’ta yapıyor. 11’e 11 oynasaydık yine aynı olacaktı. Biz de her hafta oyunumuzu çeşitlendirerek rakibi şaşırtacak bir taktik değişiklik yaparak maça çıkıyoruz. Bugün de ikinci yarıdaki baskıyı bilerek yedik. Topu rakibe vererek kenardan getirecekleri ortaları uzun adamlarla savuşturup 10 kişi kalmamıza rağmen Fatih’i stopere çektik, arkayı 5’ledik. Kenan’ı koyduk. 5-3-1 gibi oynadık. Planlarımız tuttu. Bizim en büyük silahımız taktik disiplindi. Futbolcular verdiğimiz görevleri harfi harfine yerine getirmeye çalıştı. 85 dakika 10 kişi mücadele kolay değildi. Hepsi görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştı” diye konuştu.

