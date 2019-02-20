Büyük Beşiktaş Yürüyüşü Platformu kendini tanıttı  

''Beşiktaş duruşundan uzaklaşıldığını düşünüyoruz''

Ali DANAŞ - İSTANBUL -

Beşiktaş'ta yeni bir oluşum olan 'Büyük Beşiktaş Yürüyüşü Platformu' düzenlediği basın toplantısı ile kuruluş amaçlarını ve izlemek istediği yol haritasını anlattı.

Toplantıda Eski Divan Kurulu Başkanı Şeref Nasır, eski yönetici Hakan Aksoy, kongre üyeleri Ali Rıza Dizdar, Hasan Bozkurter, Nazmi Koca, Zafer Çetintaş ve Batur Gültekin gibi isimlerin bir araya gelerek kurduğu platformun, siyah beyazlıların kaybolmaya başlayan değerlerini yeniden kazandırma amacında olduğu aktarıldı.

Ali Rıza Dizdar açılış konuşmasında herhangi bir liderleri olmadığını, seçim amaçlı kurulmadıklarını ve bir başkan adayının etrafında toplanmayacaklarını belirterek, "Beşiktaş değerlerini korumak ve bunları yeni nesillere aktarmak için bir araya gelmiş Beşiktaşlılarız. Beşiktaş'ın çıkarlarını korumayı amaç edinen, Beşiktaş'ın geleceğini tehdit eden mali sorunların aşılması, giderek aşınan değerlerin korunması ve geliştirilmesi için güçlerini birleştiren gönüllüleriz. Divan kurulu üyeliği, kongre üyeliği ya da başka sıfatlarımızdan önce eşitler arası bir dayanışma ile hareket edenleriz. Kaygılıyız, çünkü Beşiktaş'ın çıkarlarının korunmadığını, mali sorunlara kalıcı çözümler üretilmediğini, idari ve yönetim anlayışıyla Beşiktaş duruşundan uzaklaşıldığını düşünüyoruz'' dedi.

Dizdar'ın ardından Büyük Beşiktaş Yürüyüşü Platformu'nun kuruluş manifestosunu açıklayan Zafer Çetintaş, "Kısaca 'Beşiktaş Duruşunu' günlük ilişkilerimizden kulüp yönetimine, Beşiktaş demokrasisinin beşiği kurullarımızdan faaliyet gösterdiğimiz spor alanlarına kadar her yerde yeniden ihya etmek ve kalıcı kılmak istiyoruz. Beşiktaş'ın mali yapısına, global tecrübe ve birikimlerinden yararlanarak, ortak akılla, uygulanabilir, yaratıcı ve kalıcı çözümler üreterek, bunları hayata geçirecek adımları atmak istiyoruz. Kongre üyelerine karşı şeffaf Beşiktaş'ın her duruşunu Süleyman Seba'nın titizliği ile kullanan, mali raporlarda olabildiğince açık ve anlaşılır bir yönetim oluşturulması için bir araya geldik. İlk çağrımız 23 Şubat Cumartesi günü yapılacak Divan Kurulumuz içindir'' şeklinde konuştu.

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- Basın toplantısından detaylar

20.02.2019 - Haber Kodu : 190220086

20.02.2019 - Haber Kodu : 190220087

20.02.2019 - Haber Kodu : 190220090