Bursasporlu futbolcular Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Aytaç Kara: "Şanssızlığı kıramadık"

Diafra Sakho: "Kayseri maçına iyi hazırlanacağız"

Muhammed Şengezer: "İkinci yarı gerçek Bursaspor'u sahaya sürdük"

Gürkan DURAL - Mehmet İNAN / BURSA () - Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Bursaspor'da Aytaç Kara, Diafra Sakho ve Muhammed Şengezer karşılaşmayı değerlendirdi.

Maçın son anlarında attığı gol ile takımına bir puanı getiren Aytaç Kara, maçın ardından yaptığı açıklamada ilk yarı iyi bir oyun ortaya koyamadıklarını söyledi. Uzun topları Fenerbahçeli oyuncuların aldığını söyleyen Aytaç, "Biz de geriye yaslandığımız için rahat oyun sergilediler. Çok boş alan buldular. Bu yüzden ilk devre kötüydü. İkinci yarı Lima ve Yusuf'un oyuna girmesiyle hareketlilik geldi. Onların da katkısıyla hem mücadele hem oyun hem de pozisyon olarak gerçekten iyi bir ikinci yarı izlettik. Yakaladığımız pozisyonlar var. Ligde en çok pozisyona giren takımız. En az pozisyon değerlendiren takımız. Bu maçta da benim bir şansız pozisyonum vardı, atamadım. İkinci yarı attığım gol için mutluyum. Üç puanı alsaydık bütün takım arkadaşlarımızla beraber daha mutlu olurduk ama bu şansızlığı kıramadık" diye konuştu.

SAKHO: "KAYSERİ MAÇINA İYİ HAZIRLANACAĞIZ"

Beraberlik golünün asistini yapan Sakho, uzun bir sakatlığın ardından sahalara dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Doktorların iyi iş çıkardığını ve beklediğinden daha kısa bir sürede sahalara döndüğünü anlatan Sakho, "Maç her ne kadar beraberlikle bitse de büyük bir maçı geride bıraktığımızı düşünüyorum. Hafta içinde hocamızın bize söylediğini dinleyeceğiz. Kayseri maçına iyi hazırlanacağız" açıklamasını yaptı.

ŞENGEZER: "İKİNCİ YARI GERÇEK BURSASPOR'U SAHAYA SÜRDÜK"

Kaleci Muhammed Şengezer ise maçın güzel bir atmosferde geçtiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Bu maça iyi hazırlandık. Biz futbolcular da bunu bilerek sahaya çıktık. İlk yarı 1-0 geriye düştük ve kötü bir futbol oynadık. İkinci yarı gerçek Bursaspor'u sahaya sürdük ve golü bulduk. Aslında 2-3 gol daha bulabilirdik. Kaçan çok pozisyon var. İlerleyen maçlarda bu kaçan pozisyonları gole çevirirsek farklı bir noktada olabileceğimizi düşünüyorum."

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