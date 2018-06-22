Bursasporlu Aziz Behich yıldızını Rusya'da parlatıyor

Gürkan DURAL / BURSA,()

Bursaspor'un tecrübeli savunmacısı Aziz Behich, geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla gösterdiği başarıyı Dünya Kupası'na da yansıttı. Aziz Behich, Avustralya Milli Takımı ile başarılı 2 maçı geride bıraktı.

Bursaspor'da gözler Rusya'da devam eden 2018 Dünya Kupası'na çevrilirken özellikle Aziz Behich'in performansı camiayı sevindirdi. Avustralya Milli Takımı ile birlikte kupada mücadele veren Aziz Behich, ülkesinin Fransa ve Danimarka'ya karşı olan maçlarında tam süre aldı. Başarılı performansıyla tam not alan Aziz Behich, Dünya Kupası açılış maçlarında da "En iyi 10 sol bek performansı" sıralamasında 3'üncü basamakta kendine yer buldu. Avustralya Milli Takımı ise, Fransa'ya 2-1 mağlup olurken, Danimarka ile 1-1 berabere kaldı.

Bonservis değeri 2.75 milyon Euro olarak gösterilen Aziz Behich, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de de başarılı bir sezonu geride bırakmıştı. Özellikle bir ara forma giydiği üst üste 6 maçta 5 gol kaydeden Aziz Behich, sezon boyunca da 34 mücadeleyi 5 gol ve 2 asist ile tamamlamıştı.

Aziz Behich'in Bursaspor ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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