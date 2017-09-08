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Bursaspor Yusuf Erdoğan'ı resmen açıkladı!

Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Erdoğan'ın adresi belli oldu.Bursaspor yaptığı açıklamada Yusuf Erdoğan ve kulübüyle anlaştığını açıkladı.

08 Eylül 2017 Cuma 11:33
Bursaspor Yusuf Erdoğan'ı resmen açıkladı!

Bursaspor, transferin son günü kadrosuna Trabzonspor'dan Yusuf Erdoğan'ı dahil etti. Yeşil beyazlılardan yapılan açıklamada; "Yusuf Erdoğan`ın transferi konusunda Trabzonspor Kulübüyle her konuda anlaşma sağlanmış olup, oyuncuyla yapılacak son görüşmenin ardından resmi sözleşme imzalanacaktır." ifadeleri kullanıldı

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Yusuf Erdoğan'la Bursaspor ile yıllık 500 bin Euro karşılığı 2 yıllığına anlaştığı bildirildi.

TRABZONSPOR'DA 135 MAÇA ÇIKTI


2014-15 sezonunda 1461 Trabzon'dan Trabzonspor'a transfer olan 25 yaşındaki Yusuf Erdoğan, bordo mavili kulüpte 135 maça çıktı. Bu süre zarfında 20 gol kaydeden ve 16 asist gerçekleştiren Yusuf Erdoğan, Türkiye U21 Milli Takımı'nın formasını da 9 kez terletti. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da 30 maçta forma giyen genç oyuncu, 4 kez gol sevinci yaşadı..

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