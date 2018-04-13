Bursaspor'un son 5 sezonunda sadece Mustafa Er başardı

Gürkan DURAL/BURSA,()

Son 5 sezon içerisinde 11 farklı teknik adam Bursaspor'un başında maça çıkarken, bu teknik adamlar arasında ilk maçında gülen tek isim Mustafa Er oldu. Söz konusu 11 maçta yalnızca Mustafa Er'in başında olduğu maçı kazanabilen yeşil beyazlılar, 9 mücadeleyi kaybederken 1 maç ise berabere sonuçlandı.

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Bursaspor, hafta içerisinde teknik adam değişikliğine giderken Paul Le Guen'in yerine koltuğa Mustafa Er geçti.

Yeşil beyazlı ekibin başında ikinci kez maça çıkacak olan genç çalıştırıcı, ilk maçında ise uzun süren şanssızlığı kıran isim olmuştu. Geçtiğimiz sezonun son maçında Mustafa Er'in yönetimindeki Bursaspor, deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yenerek kümede kalırken, yeşil beyazlı kulüp de uzun süre sonra teknik direktör değişikliğinin hemen ardından çıkılan ilk maçını da kazanmış oldu. Daha önce Bursaspor, teknik adam değişikliğinin akabinde çıktığı 10 maçı da kazanamadı.

MUSTAFA ER'DEN ÖNCE SON OLARAK HİKMET KARAMAN'LA YÜZÜ GÜLMÜŞTÜ

2012-13 sezonunda 21'inci haftada Bursaspor'da Ersel Uzgur'un yerine göreve gelen Hikmet Karaman gelirken, Kardemir Karabükspor deplasmanında yeşil beyazlılar 3-0 kazandı. O günden itibaren Bursaspor, teknik adam değişikliğinin ardından çıktığı ilk maçları kazanmakta zorlandı. 2013-14 sezonuna Christoph Daum yönetiminde başlayan yeşil beyazlılar, Alman çalıştırıcı çıktığı ilk maçta Eskişehirspor'a ligin ilk haftasında deplasmanda 2-0 yenildi. Aynı sezon 27'nci haftada Daum'un yerine İrfan Buz geçerken Bursaspor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-0 kaybetti.

KAN DEĞİŞİMLERİ YARAMADI

2014-15 sezonunu Şenol Güneş ile tamamlayan Bursaspor, ligin ilk maçında evinde Galatasaray'a 2-0 kaybetti. 2015-16 sezonuna ise Ertuğrul Sağlam ile başlayan yeşil beyazlılar, tecrübeli teknik adamın yeniden gelişinin ardından çıktığı ilk maçta deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 yenildi. Aynı sezon 14'üncü haftada Sağlam'ın yerine Ersel Uzgur gelirken Bursaspor bu kez de Galatasaray'a deplasmanda 3-0 kaybetti. 16'ncı haftada ise Uzgur'un yerine Hamza Hamzaoğlu gelse de sonuç yine değişmedi ve yeşil beyazlılar Atiker Konyaspor deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile döndü.

GEÇEN SEZON SARSINTILI GEÇTİ

Geçtiğimiz sezonda ise Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasının ardından 19'uncu haftada oynanan Medipol Başakşehir maçında kulübede Tunahan Akdoğan görev aldı. Bursaspor deplasmandaki bu maçı da 1-0 kaybetti. Sonrasında ise Mutlu Topçu göreve gelirken, Topçu ile birlikte ilk maçına 20'nci haftada çıkan Bursaspor, Fenerbahçe'ye karşı oynanan bu mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. 30'uncu haftada Topçu'nun yerine görev alan Adnan Örnek ile ilk maçına çıkan yeşil beyazlılar, bu kez de Çaykur Rizespor'a deplasmanda 6-0 kaybetti.

LE GUEN DE KAZANAMADI

Bu sezona ise Paul Le Guen yönetiminde başlayan Bursaspor, sezonun ilk maçında Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybetti.

Böylelikle son 5 sezon içerisinde 11 farklı teknik adam Bursaspor'un başında maça çıkarken, bu teknik adamlar arasında ilk maçında gülen tek isim Mustafa Er oldu. Geride kalan 9 ilk maçı yeşil beyazlılar, kaybederken sadece birinden de berabere ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)

