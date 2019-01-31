Bursaspor'un Konyaspor maçı biletleri satışa çıktı

Gürkan DURAL/BURSA,()
Bursaspor Kulübü, Atiker Konyaspor maçının biletlerini satışa çıkardı.
Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Bursaspor, sahasında Atiker Konyaspor'u ağırlayacak. 4 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan bu mücadelenin biletleri ise sabah saatleri itibariyle satışa çıktı.
Bilet fiyatları ise şu şekilde belirlendi;
Goldsit 1963 Tribünü: 250,00 TL
VIP 1.Balkon: 150,00 TL
VIP 2.Balkon: 150,00 TL
Batı Alt Tribün: 125,00 TL
Doğu Alt Tribün: 60,00 TL
Doğu Üst Tribün: 50,00 TL
Güney Kale Arkası: 25,00 TL
TOFAŞ Tribünü: 25,00 TL
Misafir Tribünü: 32,50 TL
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