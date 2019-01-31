Bursaspor'un Konyaspor maçı biletleri satışa çıktı

Gürkan DURAL/BURSA,()

Bursaspor Kulübü, Atiker Konyaspor maçının biletlerini satışa çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Bursaspor, sahasında Atiker Konyaspor'u ağırlayacak. 4 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan bu mücadelenin biletleri ise sabah saatleri itibariyle satışa çıktı.

Bilet fiyatları ise şu şekilde belirlendi;

Goldsit 1963 Tribünü: 250,00 TL

VIP 1.Balkon: 150,00 TL

VIP 2.Balkon: 150,00 TL

Batı Alt Tribün: 125,00 TL

Doğu Alt Tribün: 60,00 TL

Doğu Üst Tribün: 50,00 TL

Güney Kale Arkası: 25,00 TL

TOFAŞ Tribünü: 25,00 TL

Misafir Tribünü: 32,50 TL

FOTOĞRAFLI