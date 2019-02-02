Bursaspor'un gol 'Umut'u

Gürkan DURAL/BURSA,()

Diafra Sakho’nun sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olmasından ötürü Atiker Konyaspor karşısında gözler yeniden Umut Nayir’e çevrildi. Takımda aldığı süre bazında en fazla gole katkı veren oyuncu olan deneyimli oyuncuya, Samet Aybaba da güven duyuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 20’nci haftasında 4 Şubat Pazartesi günü sahasında Atiker Konyaspor’u konuk edecek olan Bursaspor’da forvet Diafra Sakho, sakatlığı nedeniyle görev alamayacak. Senegalli oyuncunun yokluğunda ise ileri uçta görev alacak Umut Nayir, Bursa temsilcisinin aynı zamanda gol umudu da olacak. Sezon başında Beşiktaş’tan kiralanan ve çıktığı 13 maçta 4 kez gol sevini yaşayan 25 yaşındaki oyuncu, ligin son 3 mücadelesinde de Teknik Direktör Samet Aybaba’dan tam süre aldı. Özellikle Aybaba’nın büyük güven duyduğu Umut Nayir’in, nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu.

SON 6 MAÇTA VAZGEÇİLMEZ HALE GELDİ

Ligin 7’nci haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçıyla birlikte Bursaspor karşısında ilk mücadelesine çıkan Umut Nayir, ligde 655 dakika süre alırken, aldığı süre bazında takımın en fazla gole katkı veren oyuncusu oldu. Umut, ligdeki 12 maçında ise dönüm noktasını 14’üncü haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla yaşadı. Bu mücadele öncesinde çıktığı ilk 6 karşılaşmada ligde yalnızca 135 dakika süre alabilen golcü oyuncu, sonraki 6 karşılaşmada ise 522 dakika süre aldı. Umut Nayir’in süre almasında Diafra Sakho’nun sakatlığı ve o dönem takımda yer alan Bogdan Stancu’nun formsuzluğu etkili olmuştu.

(FOTOĞRAFLI)