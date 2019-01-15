Bursaspor taraftarı transfer istiyor

Gürkan DURAL/BURSA,()

Bursaspor taraftarı, ikinci yarı öncesinde toplandı. Taraftarlar transfer talebini yinelerken, Fenerbahçe maçında ise koreografi yapacaklarını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya Fenerbahçe maçıyla başlayacak olan Bursaspor'da taraftarlar grubu toplanarak basın açıklaması yaptı. Reşat Oyal Kültür Park içindeki bir kafede düzenlenen basın toplantısında Teksas taraftar grubunun lideri Selim Kurtulan, camianın transfer talebinin olduğunu belirterek, "Taraftar transfer istiyor. İnşallah yönetim taraftarın bu sesine kulak verir ve bu hafta transferi bitirir" dedi.

Bursaspor'un maddi ve manevi olarak desteğe ihtiyacının olduğunun altını çizen Kurtulan, "Bu şehir şu an ölü gibi. Biz bu şehrin ayağa kalkmasını istiyoruz. 'Futbol şehri' diyoruz ama stadı bile dolduramıyoruz. Belediye başkanlarımıza, başkan adaylarına, sanayicilere, herkese Bursaspor'a destek verilmesi için çağrıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE MAÇINDA KOREOGRAFİ YAPILACAK

Ligde Fenerbahçe ile 21 Ocak Pazartesi günü oynayacakları karşılaşma öncesinde ise koreografi yapacaklarını belirten tribün liderlerinden Mehmet Güzelsöz ise, "Son 2 yıldır yaşadığımız sıkıntılar bu sezon da öne çıktı. 2 sezondur iyi başlayıp, devre arasından sonra düşüş yaşıyorduk. Transfer olmazsa bu sezon da bu sezon da aynısını yaşayacak gibiyiz. Fenerbahçe maçında koreografi yapacağız. Bursaspor taraftarlarını stada, takımlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

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