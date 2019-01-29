Bursaspor son 10 sezonunun gerisinde kaldı

Gürkan DURAL/BURSA,()

Bursaspor bu sezon ilk 19 haftayı 23 puanla geçerken, önceki son 10 sezonunun ise performans olarak gerisinde kaldı. Yeşil beyazlılar son olarak 2007-08 sezonunun ilk 19 haftasında yalnızca 20 puan toplayabilmişti.

Spor Toto Süper Lig'in bu sezon en fazla berabere kalan takımı olan Bursaspor, Kayseri deplasmanından da 1 puan ile dönerek ligdeki puanını 23'e çıkardı. Bu sezon randevuda yeşil beyazlılar, iyi bir oyun ortaya koymasına karşın şu ana dek yalnızca 4 galibiyet elde ederken; performansıyla da son 10 sezonun gerisinde kaldı. Süper Lig'deki ilk 19 haftalar baz alındığında Bursaspor, daha önce son olarak 2007-08 sezonunda bu süreci 20 puanla geçerken, sonraki 10 sezonunda ise 19 haftalık zaman periyodunu şu ankinden daha yüksek puanlarda geride bırakmıştı.

O SEZONU 38 PUAN İLE TAMAMLAMIŞTI

Yeşil beyazlılar, bu sezon öncesindeki son 10 yıllık döneminde en kötü performansını 2015/16 sezonunda gösterirken, ilk 19 haftada 24 puan toplayabildi. En iyi dönemini ise ligi şampiyon olarak noktaladığı 2009/10 ve onun ertesi sezonunda geçiren yeşil beyazlılar, söz konusu her 2 yılda da ilk 19 haftayı 41 puan ile geçerek zirve yarışında yer alıyordu. Bu sezon haricinde son olarak en düşük performansı sergilediği 2007/08 sezonunda ise Bursaspor, ilk 19 haftayı 20 puanla geçmesinin ardından ligi 38 puan ile 13'üncü sırada tamamladı.

GÖZLER KONYA MAÇINDA

Bu sezonu ilk 10'da tamamlamak isteyen yeşil beyazlılar, diğer yandan da alacağı seri galibiyetler ile çıkışa geçerek Avrupa kupalarını hedefliyor. Bunun için bu hafta sahasında oynayacağı Atiker Konyaspor maçını fırsat olarak gören Samet Aybaba'nın öğrencileri, rakibini yenerek hem 5 haftalık galibiyet hasretine son vermek, hem de rakibiyle olan aradaki puan farkını aşağıya çekmek istiyor. Konya ekibi de haftaya 41 puanla girerken, Bursaspor'un 8 puan önünde yer alıyor.

FOTOĞRAFLI

