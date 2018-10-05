Bursaspor sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor

Gürkan DURAL / BURSA,()

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Bursaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 16.00'da başlayacak ve karşılaşmayı Özgür Yankaya yönetecek. Yankaya'nın yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç. Ligde 8'inci haftaya Bursaspor 5, MKE Ankaragücü ise 10 puanda giriyor. Yeşil beyazlılar bu sezon galibiyetle tanışamazken geride kalan 7 maçın 5'inden beraberlik, 2'sinden de mağlubiyetle ayrıldı.

BURSASPOR AZ FARKLA ÜSTÜN

İki takım bugüne kadar lig ve kupa maçlarında 85 kez karşı karşıya geldi. Bursaspor bu mücadelelerin 30'undan galibiyetle ayrılırken, sarı lacivertliler ise 27 kez kazandı. 28 mücadeleden ise eşitlik çıktı. Bursaspor, rakibini sahasında ağırladığı 44 maçta ise 23 kez üç puana ulaştı. Bu mücadelelerin 15'i berabere sonuçlanırken, 5 karşılaşmada gülen taraf MKE Ankaragücü oldu.

TİMSAH 8 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Bursaspor, son maçlara sarı lacivertlilere olan üstünlüğü ile göze çarpıyor. Yeşil beyazlılar, son 8 Süper Lig maçında MKE Ankaragücü'ne karşı kaybetmedi. Timsah bu mücadelelerin 4'ünde galibiyete ulaşırken, 4'ünde ise puanlar paylaşıldı. Aynı zamanda Bursaspor son 7 maçının 5'inde de Ankara ekibine gol şansı tanımadı. Sarı lacivertliler son olarak 2007/08 sezonunda Ankara'da oynanan lig maçını 2-0'lık skorla kazanmıştı.

YEŞİL BEYAZLILAR EVİNDE ZORLANIYOR

Sahasında MKE Ankaragücü'ne son 8 resmi maçtır kaybetmeyen Bursaspor, bu mücadelelerin 6'sını kazanmasına karşın bu sezon iç saha maçlarında zorluk yaşıyor. Sahasında 4 maçtır kazanamayan yeşil beyazlılar, bu sezon evinde oynadığı 3 resmi maçta da rakipleriyle puanları paylaştı. Aynı zamanda evinde en az isabetli şut kaydeden takım olan Bursaspor, bu maçlarda sadece 1 gol atabildi. Sarı lacivertliler ise deplasmandaki 3 lig maçında 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.

EKSİK ÇOK

Bursaspor cephesinde bu maç öncesi eksikler dikkat çekiyor. Demir Grup Sivasspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Stephane Badji ve kırmızı beyazlılar ile oynanan U-21 maçında kırmızı kart gören Jani Atansov bu maçın kadrosunda yer alamayacak. Sakatlıkları bulunan Henri Saivet ve Tunay Torun'un dışında kadro dışı bırakılan Furkan Soyalp ve Yusuf Erdoğan'dan da yeşil beyazlılar bu maçta faydalanamayacak. Sakatlığını atlatan Aurelien Chedjou ise antrenmanlara başlarken maçta görev alabilecek.

YANKAYA İLE 2'NCİ MAÇ

Özgür Yankaya daha önce iki takımın 2009'daki Bursa'da oynanan karşılaşmasını yönetirken, o maçta yeşil beyazlılar MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenmişti. Bursaspor, Yankaya'nın yönettiği 17 maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyet; MKE Ankaragücü ise 5 maçında ikişer galibiyet ve beraberlik ile 1 mağlubiyet aldı.