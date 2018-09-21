Bursaspor - Medipol Başakşehir maçının ardından

Gürkan DURAL - BURSA /



Spor Toto Süper Lig’in 6’ncı hafta mücadelesinde Bursaspor ile Medipol Başakşehir, Bursa’da oynanan maçta golsüz berabere kaldı.

SAMET AYBABA: "BU BERABERLİKLER BİR GÜN İNŞALLAH SONA ERECEK"

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, iyi bir maç çıkardıklarına işaret ederek, “İlk yarısı çok istekli geçti. Kolay değil yeni takımız. Yeni oyuncu aldık. Umut. İyi ki almışız. İşler iyi gidiyor. Hiç planlamadık. Hep kazanmaya yönelik oynama çalıştık. Futbolun içinde de bazı şans faktörü var bizden yana olmadı. Son dokunuşlar, son şutlarla ilgili ufak tefek sorunlarımız var. Karşımızdaki takım ligin en iyi takımlarından bir tanesi. Bu beraberlikler bir gün inşallah sona erecek. Bu takım ileride çok kaliteli, üst düzey bir takım haline gelecek” dedi.

"HAKEM SANTRAYI GÖSTERSİN SONRA SEVİNELİM"

VAR sistemine danışılarak alınan hakem kararları ile ilgili de konuşan Aybaba, “Penaltı penaltı diyorlar. Rize maçındaki de penaltıydı. Hakemler her konuda VAR’a gittiğinde birkaç tanesini atlarsa bizi mutsuz eder. Biraz daha dikkatli olmak lazım bu konularda. Gole sevinmeyeceğiz artık. Psikolojik olarak bizi yoruyor. Hakem santrayı göstersin ondan sonra sevinelim. Golden sonra çok farklı yere gidecek diye düşünürken Rizespor çok coşkulu hale geldi. Nereden teyit alacaksa alsınlar” diye konuştu.

Aybaba ayrıca takımdaki herkesin koştuğunu ve mücadele ettiğini belirtti.

ABDULLAH AVCI: BURSASPOR’U İŞTAHINDAN DOLAYI TEBRİK EDİYORUM

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise yaptığı açıklamada, “Bursaspor'u analiz ederken, ligin en fazla dikine oynayan bir takımı olarak gördük. Hücuma hızlı çıkan bir takıma karşı biz neler yapabiliriz? Bunun üzerinde çalıştık. Ama rakibin iştahı ve arzusu bizden daha fazlaydı. Bizim de organizasyonları iyi kuramadığımız için bize Bursaspor üstünlük sağladı. İlk yarıyı mağlup kapatabilirdik. İkinci yarıda daha iyiydik. Bursa, önemli bir deplasman. İki takım da oynamaya çalıştı. Rakip bizden fiziksel olarak daha fazla koştu. Bizden gençler. Kazanamıyorsan da kaybetmeyeceksin. Öncelikle Bursaspor’u iştahından dolayı tebrik ediyorum. Kaybedebilirdik. Biz neden organizasyonları kuramadık, onlara bakacağız” diye konuştu.

“HEPİMİZİN HAKEMLERE YARDIMCI OLMASI GEREKİYOR”

Abdullah Avcı, VAR sistemi ile ilgili ise, “Ben VAR'dan yana olan bir teknik adamın. Paranın bu kadar büyüdüğü yerde minimum hataya indirmek son derece önemli. Bu bize olumlu veya olumsuz olabiliyor. Ama ben VAR'a bu kadar itiraz eden futbolcu topluluğunu bir tek bizim ülkemizde gördüm. Hakem zaten görüntüye bakacak. Hakeme saygı göstermemiz lazım. Gol oldu el var. Penaltı, penaltı mı? Penaltı. Ben destekliyorum umarım da böyle devam eder. Hakemlere de yardımcı olmamız lazım. VAR’ın verdiği karara bile itiraz ediyoruz. Bakmasına bile müsaade etmiyoruz yolunu kesiyoruz. Hepimizin yardımcı olması gerekiyor. Dikkat edin zaten oyun için de olan golü atan itiraz etmiyor, penaltıyı yapan itiraz etmiyor bunları bırakalım yardımcı olalım” açıklamasını yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Samet Aybaba açıklamalar

-Abdullah Avcı açıklamalar

HABER: Gürkan DURAL, KAMERA: Mehmet İNAN/BURSA,()