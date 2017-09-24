Bursaspor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu !

Galatasaray galibiyet serisi için Bursa’da sahneye çıkıyor... İlk 3 haftadaki kazanma serisine, Antalya deplasmanında alınan beraberlikle ara veren Cim Bom, geçen hafta Kasımpaşa’yı yenerek rahat bir nefes almıştı. Aslan’ın hedefi, bugün Bursa’yı mağlup ederek yeni bir seri başlatmak ve bu haftayı da zirvede kapatmak. Zorlu mücadele öncesi Galatasaray’da eksik yok. Teknik direktör Tudor, kazanan 11’i yine bozmayacak. Sol bekte Latovlevici özel bir maskeyle oynayacak. Sol önde Tolga, sağ önde Rodrigues, geçen haftalarda olduğu gibi hücuma destek vermeye çalışacak. Süper Lig’de bu sezon sergilediği performansla taraftarlarının yüzünü güldüren Galatasaray, 6. haftada yarın deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk 5 haftasında oynadığı maçlardan 4 galibiyet ve bir beraberlikle ayrılan Galatasaray, topladığı 13 puanla Beşiktaş’ın önünde averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Bursaspor ise hanesine 9 puan yazdırdı. Kazanma serisine Antalya’da ara veren, geçen haftaki Kasımpaşa galibiyetini yeni bir seriye çevirmek isteyen Sarı- Kırmızılılar, bugün Bursaspor deplasmanına çıkıyor. Aslan’da eksik yok, kadro aynı. Ev sahibinin kozu ise hocası Paul Le Guen.

Bursaspor-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda saat 19.30’da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Maçın canlı anlatımı ve canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...

İLK 11'LER AÇIKLANDI

Bursaspor: Harun, Barış, Ekong, Titi, Aziz, Badu, Agu, Delarge, Batalla, Kembo, Stancu.

YEDEKLER: Muhammed, Ertuğrul, Merter, Okoli, Jorquera, John, Furkan, Bilal, Yusuf, Deniz.

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Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Belhanda, Tolga, Gomis.

YEDEKLER: Eray, Ahmet, Yasin, Selçuk, Eren, Sinan, Linnes, Koray, Denayer, Sofiane Feghouli.

Gözler Gomis’te olacak

Süper Lig’de çıktıkları 5 karşılaşmada ağları havalandıran Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis, Bursaspor maçında da gol serisini sürdürmeye çalışacak. İlk 5 haftada attığı 7 golle sarı-kırmızı takımın lige en hızlı başlangıç yapan ikinci oyuncusu konumunda bulunan Gomis, Bursaspor maçında 2 gol atması durumunda Saffet Sancaklı’nın gol sayısını egale edecek. Saffet Sancaklı, Galatasaray formasıyla 1994-1995 sezonunda ilk 7 haftada 9 kez ağları havalandırmıştı.

Tudor: İşimize bakalım

Aslan’ın hocası Tudor, zirve yarışını lider olarak sürdürmeleri için Bursa’yı yenmeleri gerektiğini bir kez daha oyuncularına hatırlattı. 39 yaşındaki çalıştırıcı, beraberliği bile kabul

etmediğini dile getirdi.

Kadroda değişiklik beklenmiyor

Galatasaray’da teknik direktör Igor Tudor’un, Kasımpaşa’yı geçen hafta 2-0 yendikleri maçın ilk 11’ini Bursaspor karşısında da sahaya sürmesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı takımda sahaya çıkması beklenen kadro, Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Tolga Ciğerci, Belhanda ve Gomis’ten oluşuyor.

Derbiyi seyretmediler

Zirveyi yakından ilgilendiren Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi oynanırken, Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyet yoldaydı. Sarı-Kırmızılılar, maçın oynandığı saatlerde

deniz yoluyla Bursa şehrine geçti.

Galatasaray ile Bursaspor 97. randevuda

Galatasaray ile Bursaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 97. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray, 1967-1968 sezonunda ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi’ne (Şimdiki Süper Lig) yükselen Bursaspor ile yaptığı karşılaşmalardan 50’sini galibiyetle kapattı, rakibine 21 kez yenildi. İki takım arasındaki 25 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, 96 maçta rakip filelere 167 gol attı, Bursa ekibi 80 golle karşılık verdi. Geçen sezonki maçları Galatasaray evinde 3-1, deplasmanda da 5-0’lık skorlarla kazandı.

Ev sahibinde son durum...​

Bursa’da ise tecrübeli teknik adam Paul Le Guen takımın en önemli kozu konumunda. Son iki haftada üst üste aldığı galibiyetlerle ve attığı 7 golle dikkat çeken Bursa’da, Stancu çok formda. Hafif sakatlıkları bulunan Batalla ve Ekoko da oynayacak duruma geldi. Emre Taşdemir ve Serdar Kurtuluş’un sakatlıkları ise devam ediyor.

Bursaspor 10 maçtır kazanamıyor

Bursaspor, Galatasaray ile ligde yaptığı son 10 maçı kazanamadı. Rakibi karşısında son galibiyetini 2011-2012 sezonunda evinde 1-0’lık sonuçla alan yeşil-beyazlılar, daha sonraki 10 randevuda 4 kez berabere kaldı, 6 kez yenildi.

Bursa’da ev sahibi üstün

Bursaspor, evinde Galatasaray ile yaptığı maçlarda galibiyet sayısında rakibine 17-14 üstünlük sağladı. Bursa’da yapılan 18 lig karşılaşması da beraberlikle sonuçlandı, Galatasaray’ın 55 golüne karşılık, Bursaspor 47 gol attı.

Farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Bursaspor karşısında ligdeki en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 ve 2013-2014 sezonlarında kendi sahasında 6-0 yenerek aldı. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca, 1998-1999 ve geçen sezon da 5-0’lık galibiyetlere imza attı. Bursaspor ise Galatasaray karşısında en farklı skorlu galibiyetini, 2001-2002 sezonunun ilk yarısında Bursa’da yapılan karşılaşmada 5-0’lık skorla elde etti.

Maç öncesi notlar

● Galatasaray, Süper Lig’de Bursaspor’a 10 maçtır yenilmiyor (6G 4B). Bu seri, bu fikstürde Şubat 1971 - Aralık 1976 arasındaki 12 maçlık seriden sonraki en uzun seri.

● Bursaspor’un Süper Lig’de en fazla mağlup olduğu (49) ve en fazla gol yediği rakibi Galatasaray (166).

● Bursaspor, Galatasaray’ı Süper Lig’de Ocak 2012’den bu yana yenemiyor. Bursaspor’un son galibiyeti Pablo Batalla’nın tek golüyle gelmişti.

● Bursaspor ligdeki son altı maçının dördünü (2M) ve son iki maçını kazandı. Bundan önce oynadığı altı iç saha maçını ise kaybetmişti.

● Evindeki son iki maçını üç golle kazanan Bursaspor, Nisan-Mayıs 2015’ten bu yana iç sahada arka arkaya üç maç kazanamadı.

● Galatasaray Süper Lig’de dokuzmaçtır yenilmiyor (8G 1B) ve bu, Igor Tudor döneminin en uzun yenilmezlik serisi.

● Galatasaray, ligdeki son beş deplasman maçında da yenilmedi (4G 1B). Bu seri de, Igor Tudor döneminin deplasmandaki en uzun yenilmezlik serisi.

● Galatasaray bu sezon Süper Lig’in en fazla gol atan takımı (13). Bursaspor ise bu alanda Fenerbahçe’nin ardından üçüncü sırada (11, Trabzonspor ile birlikte).

● Bu sezon Süper Lig’de akan oyundan gol yemeyen tek takım Galatasaray. Sarı kırmızılıların kalesinde gördüğü üç gol de duran toplardan gelirken, Bursaspor attığı 11 golün dokuzunu akan oyunda bulmuş olmasıyla bu alanda liderliği iki takımla paylaşıyor (diğer iki takım Galatasaray ve Trabzonspor).

● Galatasaray bu sezon Süper Lig’de rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan takım (108). Bursaspor ise bu alanda Gençlerbirliği’nin ardından (50), ligin en zayıf takımı (66).