Bursaspor - Fenerbahçe maçının ardından

Gürkan DURAL - Enver Fatih TIKIR / BURSA () - Spor Toto Süper Lig’de Bursaspor ile Fenerbahçe, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan maçta 1-1 berabere kaldı. Her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

Maça kötü başladıklarını belirten Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Doğru baskı yapamadık ve pozisyon bulmakta zorlandık. Fenerbahçe bizden daha iyi gözüktü ama onların da net pozisyonları yoktu. İkinci yarı doğru oynamaya başladık, sahanın her yerinde baskı yaptık. Keşke 60’ıncı dakikada Umut Nayir’in pozisyonu gol olsaydı, oyun çok değişik yere gidebilirdi. Müthiş bir taraftar vardı, onlara teşekkür ediyorum. Oyuncularımı kutluyorum. Bursaspor ikinci yarıdaki performansını göstermeli, biz böyle bir takım olmalıyız. İkinci yarıda her şeyi doğru yaptık. Bu başlangıç maçıydı. İnşallah ikinci yarıdaki oyunumuzu sonraki maçlarımızda da devam ettirebiliriz" dedi.

SAMET AYBABA: "HÜCUM BÖLGEMİZDE EKSİKLERİMİZ VAR"

Takımın eksiklerinin bulunduğu belirten Aybaba, "Özellikle hücum bölgemizde eksiklerimiz var. Oyuncuyu motive etmeye çalışsak da ne kadar motive edebiliriz? Sakho uzun süredir sakattı, ilk defa bugün oynadı, gol pası attı. Alternatifleri kendi içimizde üretmeye çalışıyoruz, gol atma sıkıntımız var" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin durumunun sorulması üzerine ise Aybaba, "Dışarıdan bakıldığında Fenerbahçe takım olma özelliğini kazanamıyor. Takım olma özelliği kazanan takımlardan biri biziz. Oyuncularımız iştahlı, coşkulu, keşke bu coşkumuzu gollerle, puanlarla süslesek. Bu temel biliyorsunuz, 2-3 sene sonra daha iyi bir takım olacağız diye düşünüyoruz" yanıtını verdi.

ERSUN YANAL: "FENERBAHÇE'Yİ AYKIRI BİR SKORUN AKLINDA OLMAYACAĞI GÜNLERE TAŞIMAK EN BÜYÜK DİLEĞİMİZ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ise oyuna iyi başladıklarını belirtti. Oyunun kırılma noktalarındaki problemler yüzünden rakip takımdan baskı yediklerine işaret eden deneyimli çalıştırıcı, bu baskıyı ise kıramadıklarını kaydetti. Bursaspor'un attığı gol ile ilgili tartışmalara da değinen Yanal, "Keşke bu tartışmalar olmasaydı. Keşke hep futbolun içinde kalsaydık. Bunun maçın önüne geçmemesi benim en büyük dileğim. Takımın performansını yükseltmek, ligin ikinci yarısında farklı bir performansla taraftarın, futbolseverlerin karşısında olmak niyetindeyiz. Onunla anılmak istiyoruz. Organizasyon anlamında iyi bir takım olan Bursaspor karşısında maçın birçok bölümünü daha iyi geçirebilirdik. Galibiyeti maalesef tartışmalı bir sonuçla kaybettik ve berabere bitirdik. Bundan sonra oynayacağımız avantajlı maçlarımız var. Onlardan çıkıp en sonunda da istediğimiz hedefe ulaşacağız. Artık Fenerbahçe'yi ne olursa olsun aykırı bir skorun aklında olmayacağı günlere taşımak en büyük dileğimiz olacak" diye konuştu.

"VAR'A GÜVENMEKTEN BAŞKA ÇAREMİZ YOK, GÜVENECEĞİZ"

"Fenerbahçeli oyuncular takımın büyüklüğü içinde davranmak ve o zirveye çıkmak zorundadır" diyen Yanal, "En azından bu çabayı gösterecektir. Fenerbahçe bunun dışında bir hedef asla ortaya koyamaz" ifadesini kullandı. Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine de değinen Yanal sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm dünyada tartışılmaması gereken bir sistem gibi oturdu. Tüm federasyonlar bunu uygulamaya başladılar. Artık UEFA'nın ikinci kupası olan kupada da önümüzdeki sezon bu uygulama başlayacak ama bununla ilgili tartışmalar bitmeyecek gibi görünüyor. Dünden sonra tekrar bu tartışılmaya devam edecek. Artık fazla tartışılmadan çok daha net anlaşılır bir biçime geçmesi hepimizin dileği. Güvenmekten başka çaremiz yok, güveneceğiz. Bugün, dünyanın en önemli hakemlerinden üçü sahadaydı. Umarım hata yoktur, umarım hata yapılmamıştır."

"BİR DAHA BU SKORLAR ASLA OLMAYACAK"

Son olarak Yanal, başarının planlamaktan ve hazır olmaktan geçtiğinin altını çizerek, "Şans sizi bulacaksa çok çalışmak ve doğru planları uygulamak ve ısrardan geçer. Biz ısrar edeceğiz, çalışacağız ve eksiğimiz varsa Fenerbahçe standartlarına kavuşturmak için her türlü çabayı göstereceğiz. Asla geriye dönmeyeceğiz. Geriye baktığımızda kötü maçlarımız var. Bir daha bu skorlar ve oyunlar asla olmayacak ve önümüze bakacağız" açıklamasını yaptı.

