Bursaspor - Fenerbahçe maçından notlar

Gürkan DURAL / BURSA () - Spor Toto Süper Lig’in 18’inci haftasında Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Fenerbahçe’yi ağırladı.

Bursaspor'da sakatlıktan çıkan Diafra Sakho, uzun bir aradan sonra maç kadrosunda yer aldı. Son olarak ligin 12'nci haftasındaki Kasımpaşa maçında forma giyen Sakho'nun, sakatlığından dolayı bir süre sahalardan uzak kalmıştı. İlk yarının son 2 maçında kadroda yer almasına karşın forma giyemeyen Ertuğrul Ersoy ise Fenerbahçe karşısında sahaya ilk 11'de kaptan olarak çıktı.

Bursaspor'un ilk 11'i şöyle; Muhammed Şengezer, Umut Meraş, Aurelien Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Barış Yardımcı, Stephane Badji, Aytaç Kara, Tunay Torun, Iasmin Latovlevici, Henri Saivet, Umut Nayir.

FENERBAHÇE'DE SÜRPRİZ YOK

Fenerbahçe'de ise kart cezalıları Islam Slimani ve Eljif Elmas ile birlikte sakatlıkları bulunan Harun Tekin, Erten Ersu, Oğuz Kağan Güçtekin ve Tolga Ciğerci bu maçta forma giymedi. teknik direktör Ersun Yanal, ilk 11'de sürpriz yapmazken kaleci Volkan Demirel, bu sezon ligin 3'üncü haftasının ardından ilk kez bir lig maçında kaleyi korudu. Sarı lacivertlilerin yeni transferi Sadık Çiftpınar da ilk kez Fenerbahçe formasıyla lig maçına çıktı. 8 maçlık cezası biten Jailson lige geri dönerken, Dirar da 5 ay sonra Fenerbahçe formasıyla lig maçında sahaya çıktı.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i şöyle: Volkan Demirel, Isla, Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Andrew Ayew, Roberto Soldado.

SEYİRCİ REKORU YİNE BİR FENERBAHÇE MAÇINDAYDI

Bursaspor - Fenerbahçe karşılaşmasına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Bu sezon yeşil beyazlı kulüp 18 bin 277 adet kombine satarken, maç saatinde taraftar sayısı 30 bini aştı. Bu sezon yeşil beyazlıların en yüksek seyircili mücadelesi ise ligin 4’üncü haftasında oynanan Beşiktaş maçıydı ve söz konusu karşılaşmayı 27 bin 807 biletli seyirci takip etmişti. Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nun en yüksek seyircili maçı ise Bursaspor - Fenerbahçe maçı olmuştu. 2017/18 sezonunda iki takımın Bursa’daki mücadelesini tribünlerden 38 bin 108 biletli seyirci izlemişti. Karşılaşma öncesinde tribünler de maça hazır hale getirildi. Güney Kale Arkası, Batı ve Spor Toto Alt tribünlerinin dört bir etrafına Türk bayrakları konuldu.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Zorlu mücadele için Bursa Emniyeti de güvenlik önlemlerini aldı. Karşılaşma için Bursa’ya gelen 2 bin taraftar, kendilerine ayrılan misafir tribününü doldururken, şehre giriş noktalarıyla birlikte stada girişlerinde didik didik arandı. Maç öncesinde Fenerbahçe ve Bursaspor taraftarlarının karşılaşmamasına ise yoğun özen gösterildi. Karşılaşmanın başlamasına 2.5 saat kala her iki takımın taraftarları da tribünlere alınmaya başlandı. Mücadele sonrasında da misafir tribündeki Fenerbahçeliler, ev sahibi ekibin taraftarının dağılmasının ardından kontrollü bir şekilde stadyumdan ayrılacak.

GENÇLERDE GÜLEN TARAF BURSASPOR

Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri’nde oynanan U21 Ligi’ndeki karşılaşmada devreyi geride tamamlamasına karşın gülen taraf Bursaspor oldu. Fenerbahçe, 20’nci dakikada Muhammed Gümüşkaya ile öne geçerken, 28’inci dakikada Ali Akman skora dengeyi getirdi. Ancak 41’inci dakikada Yusuf Mert Tunç’un golüyle sarı lacivertliler devreyi 2-1 önde kapadı. İkinci yarıyla birlikte iyi bir mücadele ortaya koyan Bursaspor ise önce 49’uncu dakikada Çağrı Yağız Yasak’ın golüyle eşitliği sağladı, ardından 60’ıncı dakikada Çağatay Yılmaz’ın golüyle 3-2 öne geçti. Müthiş bir dönüş gerçekleştirerek maçı 3-2 kazanan Bursaspor puanını 39’a çıkararak üçüncü basamaktaki yerini korudu, Fenerbahçe ise 29 puanda kaldı.

ALİ KAYGISIZ UNUTULMADI

Hayatını kaybeden Bursa medyasının emektar isimlerinden Ali Kaygısız unutulmadı. Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi tarafından Kaygısız’ın Bursaspor’un maçlarını izlediği yere karanfiller konuldu.

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