Bursaspor Durmazlar - Halk Enerji TED Ankara Kolejliler: 92-84

Gürkan DURAL/BURSA,()

TBL'de Bursaspor Durmazlar, sahasında ağırladığı Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'i son bölümde ortaya koyduğu iyi oyunla mağlup etti.

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi’nin 32’nci haftasında Bursaspor Durmazlar, Atatürk Spor Salonu’nda Halk Enerji TED Ankara Kolejliler’i ağırladı. Her iki ekip de ilk yarıda pota altını etkili kullanmayı etkili kullanarak sayılar bulurken, başa baş geçen mücadelenin ardından ilk çeyrek de 24-23’lük yeşil beyazlıların üstünlüğü ile sona erdi. İkinci periyotta Karlo Vragocevic üzerinden oyun kuran ve bunda başarılı sağlayan Bursaspor Durmazlar’a Ankara ekibi de kollektif oyun ile cevap verirken, her iki takım da hücumda üretkenlik sorunu yaşamadı ve devreye yeşil beyazlıların 45-43’lük üstünlüğü ile girildi.

Bursaspor Durmazlar’da Karlo Vragocevic, ilk yarıda attığı 12 sayıyla yıldızlaşırken konuk ekipte ise Yesukan Onar 9 sayıyla takımlarının en etkili isimleri oldu.

İkinci yarıda Bursaspor Durmazlar Başantrenörü Şemsettin Baş, hücumları boyalı alana doğru yoğunlaştırırken Dejan Borovnjak ve Erdem İlter skorer kimlikleriyle öne çıktı. Konuk ekipte ise David Weaver Jr. pota altını etkili kullanırken, kader çeyreğine de yeşil beyazlıların 66-62’lik skor avantajıyla başlandı.

Maçın genelinde olduğu gibi final periyodunda da büyük çekişme yaşanırken, hücumlarında hatalar yapan Bursaspor Durmazlar karşısında Ankara temsilcisi, bitime 3 dakika kala 80-79 öne geçti. Mola alan yeşil beyazlılar, dönüş sonrası 5-0’lık seri yakalayınca skor avantajını yeniden eline geçirdi. Salondaki taraftarlarının da müthiş desteğiyle skor üstünlüğünü koruyan Bursaspor Durmazlar, parkeden 91-84 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından ligdeki 25’inci galibiyetini elde eden yeşil beyazlılarda Karlo Vragocevic ve Dejan Borovnjak 20'şer, Erdem İlter ise 15 sayıyla galibiyette önemli rol sahibi oldu. Ankara ekibinde Alfrie Kelley’in 28 ve David Waever Jr.’ın 19 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

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