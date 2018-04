Bursaspor da Espor'da yer alacak

Gürkan DURAL/BURSA,()

Bursaspor ve Rockville Teknoloji arasındaki işbirliği ile Espor branşında faaliyete geçilmesi için anlaşmaya varıldı.

Bursaspor’un arması artık Espor sahnesinde de yer alacak. Bursaspor ve Rockville Teknoloji işbirliği ile hayata geçirilen Bursaspor Espor, dünyada ve Türkiye'de milyonlarca takipçisi olan ve Espor sektörünün dinamiğini oluşturan League of Legends, Counter Strike, PubG, FIFA gibi birçok farklı oyunda yer alacak.

"BURSASPOR'UN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bursaspor Espor için Özlüce Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Kulübü Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sezer Sezgin, işbirliğinin yeşil beyazlı taraftarlar için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyledi. Sezgin, “Özellikle genç taraftarlarımızın talepleri ve beklentileri doğrultusunda yapmış olduğumuz ön çalışmalar sonrası bir spor kulübü olan Bursaspor’un gelecek yıllar adına atması gereken bir adım olduğuna karar verdik. Türkiye’nin 5 büyük takımından biri olan ve bu başarıyı bulunduğu her kulvarda sürdürmeyi hedefleyen bir kulüp olarak Bursaspor’un atmış olduğu bu adım, kulüp ve ülkemizde her geçen gün büyüyerek devam eden Espor için dönüm noktasıdır" dedi.

Gerçekleştirilen işbirliğinin içeriği hakkında da bilgi paylaşan Sezgin, “Rockville Teknoloji şirketi ile 3 yıllık bir anlaşma çerçevesinde Bursaspor Espor branşında yer alacak takımların operasyonel maliyetleri Rockville Teknoloji tarafından karşılanarak, anlaşmanın 2'nci ve 3'üncü yılları itibarıyla takımlarımızın elde edeceği gelirler üzerinden gelir paylaşımı esasına uygun bir model belirledik” diye konuştu.

