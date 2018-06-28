Bursaspor'da Atanasov tedbir amaçlı antrenmandan ayrıldı

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Bursaspor'un şu ana dek kadroya kattığı tek oyuncu olan Jani Atanasov, antrenman sırasında belinde ağrı hissederken, sağlık ekibi tarafından antrenmandan alındı. Yeşil beyazlı ekipte Bogdan Stancu ise rahatsızlığı nedeniyle antrenmana katılmadı.

Sezon başı hazırlıklarına devam eden Bursaspor, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde tesislerinde gerçekleştirdi. Teknik direktör Samet Aybaba nezaretinde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Topla yapılan ısınma hareketleriyle başlayan antrenman geniş alanda yapılan kontrol pas oyunu ile devam etti. Yeşil beyazlı ekip daha sonra yarı sahada hücum çalışması yaptı.

Gribal enfeksiyon geçiren Bogdan Stancu antrenmanda yer almazken, antrenman esnasında belinde ağrı hisseden Jani Atanasov, sağlık ekibi tarafından tedbir amaçlı olarak antrenmandan alındı.

Bursaspor yarın sabah saatlerinde basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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