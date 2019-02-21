Bursaspor bu sezon ligde en uzun süre galibiyet alamayan ekip oldu

Gürkan DURAL/BURSA,()

Süper Lig'de 8 maçtır kazanamayan Bursaspor, ligde devam eden en uzun galibiyet alamama serisine sahip ekip oldu.

Spor Toto Süper Lig’de lider Medipol Başakşehir deplasmanına çıkacak olan Bursaspor’da gözler bu maça çevrildi. Teknik Direktör Samet Aybaba, oyuncularını bu maça özel olarak hazırlarken yeşil beyazlılar galibiyet hasretine de son vermek istiyor. Ligde 8 maçtır kazanamayan Bursaspor, ligde devam eden en uzun galibiyet alamama serisine de sahip. Yeşil beyazlılar dışında şu an ligde Teleset Mobilya Akhisarspor ve Antalyaspor 7 maçtır kazanamıyor.

Son olarak ligin 14’üncü haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u mağlup eden Bursaspor, sonraki 8 maçında 5 puan toplayabildi. Antalyaspor’a 2-0 kaybeden yeşil beyazlılar ardından Göztepe ve Atiker Konyaspor ise golsüz, Evkur Yeni Malatya, Fenerbahçe ve Kayserispor ile de 1-1 berabere kaldı. Yeşil beyazlılar son 2 maçında ise önce Beşiktaş’a ardından da Çaykur Rizespor’a 2-0 mağlup oldu.

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