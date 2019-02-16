Bursaspor Basketbol, yeni bir seri için parkeye çıkıyor

Gürkan DURAL/BURSA,()

Türkiye Basketbol Ligi’nde lider durumda bulunan ve gösterdiği başarılı performansla Süper Lig’e yükselme adına en iddialı ekip haline gelen Bursaspor Basketbol, yarın Akhisar Belediye’yi yenerek yeni bir seri başlatmak istiyor.

Türkiye Basketbol Ligi’nde 19’uncu haftanın heyecanı yaşanırken, gözler ise Bursaspor Basketbol’un mücadelesine çevrildi. Yarın saat 17.00’de Akhisar Belediye’yi Atatürk Spor Salonu'nda ağırlayacak olan Potanın Timsahları, seyircisi önünde bir kez daha galibiyet için parkeye çıkacak. Bu önemli mücadele için destek bekleyen yeşil beyazlı ekip, taraftar desteğini arkasına alarak özellikle iç sahadaki başarılı görüntüsünü sürdürmek istiyor. Hafta içerisinde de basın mensupları ile buluşan ekibin oyuncuları, bu maçta galibiyete olan inançlarının tam olduğunu belirtirken, bu sezon gösterdiği performans ile takdir topluyor.

9 MAÇLIK SERİ SON BULMUŞTU

Ligde geride kalan haftalarda 15 galibiyet elde eden Bursaspor Basketbol, lider konumda yer alıyor. Süper Lig’e yükselmek için en iddialı takım olan ve kurduğu kadro ile birlikte de istikrar yakalayan Potanın Timsahları, şu ana dek yalnızca 3 kez rakiplerine mağlup oldu. 9 maçlık galibiyet serisi, ligde oynanan son maçta Petkimspor deplasmanında son bulan yeşil beyazlılar, Akhisar Belediye mücadelesiyle birlikte yeni bir serinin başlangıcı için ter dökecek.

AKHİSAR İLE OYNADIĞI 7 MAÇI DA KAZANDI

Bursaspor Basketbol’un Akhisar Belediye’ye ise ezici bir üstünlüğü bulunuyor. Şu ana dek iki takım arasında 7 maç oynanırken, bu mücadelelerin tamamında gülen Potanın Timsahları oldu. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı da Bursaspor Basketbol, 83-80’lik skorla deplasmanda kazanmıştı. Yeşil beyazlıların en skorer oyuncusu Dejan Borovjnak, maç başı 15.3’lük sayı ortalamasıyla oynarken, Recep Doğrusöz’ün ise 13.6’lık sayı ortalaması bulunuyor. Recep Doğrusöz aynı zamanda 4.1’lik asist ortalamasıyla da takımın hücumlarına yön veriyor.

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