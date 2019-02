Bursaspor Basketbol'da 'O sene bu sene'

Gürkan DURAL/BURSA,() - TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği(TSYD) Bursa Şubesi, Süper Lig yolunda doludizgin ilerleyen Bursaspor Basketbol takımını ağırladı. Başkan Mehmet Ali Ekmekçi, Potanın Timsahları’na inandıklarını söyledi

TSYD Bursa Şubesi, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ne yükselme mücadelesi veren Bursaspor Basketbol takımını konuk etti. Alpay Et Mangal’da gerçekleştirilen etkinliğe TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, Genel Sekreter Engin Aksöz, Bursaspor Basketbol Şube Başkanı Sezer Sezgin, Başantrenör Arda Vekiloğlu, Genel Menajer Nedim Yücel’in yanı sıra basketbolcular, dernek üyeleri ve basın mensupları katıldı.

ŞEHİR ŞAMPİYONLUĞU HAK EDİYOR

Bursaspor’un varlığıyla şehirdekilerin onur duyduğunu aktaran TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, kentin en önemli markalarından olan Bursaspor’u ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydederken, “Son 2 yıldır hayıflanarak takip ettiğimiz Bursaspor Basketbol için ‘O sene, bu sene’ diyoruz. Şampiyon olmalarını canı gönülden istiyoruz. Bursa şehri de hak ediyor. Basketbolcularımızın mevcut potansiyeli de ipi göğüslemek için yeterli” diye konuştu.

HEDEFE ULAŞACAĞIZ

Bursaspor Basketbol Şube Başkanı Sezer Sezgin, TSYD Bursa Şubesi’nin daveti için teşekkür ederken, “Umarım yıllardır baş hedefimiz olan Süper Lig’de önümüzdeki sene yer alırız. Bizlere sahip çıktığınız için teşekkür ediyorum. Bu buluşmaların devamını diliyorum” açıklamasında bulundu.

MANEVİ HAZ YAŞIYORUZ

Bursaspor Basketbol Başantrenörü Arda Vekiloğlu da kendilerine yapılan davetlerin takıma sahip çıkıldığının işareti olduğunu vurgularken, “ Şehir kulübü ve takımı kucaklıyor. Bunları yaşadıkça manevi bir haz alıyoruz. Bizim şu anki hedefimiz her maçı kazanmak. Bizim konsantre olmamız gereken kısım bu, bu tek başına yapılan bir iş değil. Bu denklemin en önemli öğelerinden biri de basın. Sezonun başından beri desteklerini esirgemedikleri için de kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

KUPAYI İSTİYORUZ

Bursaspor Basketbol Genel Menajeri Nedim Yücel ise şampiyonluğa emin adımlarla koştuklarını açıklarken, “ Basın ve Bursa halkının desteği bizim için çok önemli. İnşallah, 'O sene, bu sene' olacak. Sezon sonunda burada şampiyonluk kupasıyla olmak istiyoruz” dedi.

HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ

Bursaspor Basketbol kaptanı Recep Doğrusöz de şehrin desteğiyle bu yıl en büyük hedefleri olan Süper Lig’e yükseleceklerine inandıklarını vurgularken, “Bu sene bir araya gelmemizin bir sebebi vardı, bu güzel şehre, bu güzel taraftar grubuna sahip kulübe şampiyonluk yaşatmak. Onun için de oyuncu arkadaşlarım biz ve ekip olarak, yöneticilerimiz, antrenörümüz herkes elinden gelen her şeyi yapıyor. Şu döneme kadar önemli bir avantajımız var ama bundan sonraki dönemde daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor çünkü daha zorlu maçlar bizi bekliyor. Bundan 6 hafta öncesinde rakiplerimizi iki mağlubiyet geriden takip eden taraf bizdik bunu hiç aklımızdan çıkarmadan kalan 12 haftayı oynamamız lazım. Hepimizin en büyük hayali o kupayı kaldırıp bu sevinci bu şehre, bu kulübe ve kendimize yaşatmak” ifadelerini kullandı.

PLAKET TAKDİMİ

Konuşmaların ardından TSYD Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, Bursaspor Basketbol Başkanı Sezer Sezgin, Başantrenörü Arda Vekiloğlu ile Genel Menajeri Nedim Yücel’e çiçek ve plaket takdim etti. Program sonunda Yeşil Beyazlılar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

