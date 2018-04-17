Bursaspor ateşle oynuyor

Gürkan DURAL / BURSA,()

Spor Toto Süper Lig'de son 10 sezonda kümede kalan ekiplerin ortalama 36.6 puan yakaladığı görülürken, 33 puandaki Bursaspor'un en az 4 puana daha ihtiyacı var. Ancak bitime 5 maç kalırken, kümede kalmak için çekişen takımların son 5 haftasında ise en kötü grafik yine Bursaspor'a ait.

Spor Toto Süper Lig’de zor günler geçiren Bursaspor’da kümede kalma adına ince hesaplar başladı. Sezonun bitimine 5 maç kala son viraja girilirken, 33 puanla 29’uncu haftayı 13’üncü sırada tamamlayan yeşil beyazlılarda gözler Kardemir Karabükspor maçına çevrildi. Ligden düşmesi kesinleşen Karadeniz temsilcisi karşısına çıkacak olan ve hemen akabinde şu an 4 puan gerisindeki Atiker Konyaspor’u sahasında ağırlayacak olan Bursaspor’da ise tek düşünce bu 2 kritik maçtan galip gelerek rahat bir nefes almak.

SON 5 HAFTADA EN KÖTÜSÜ BURSASPOR

Süper Lig’in son 10 sezonuna bakıldığında ise ligi 15’inci bitiren ve kümede kalan takımların ortalama 36.6 puan topladığı görülüyor. Buna göre kalan 5 maçından en az 4 puan daha çıkarması gereken yeşil beyazlı ekibe, bu puan da yetmeyebilir. Zira alt sırasında yer alan ekipler son 5 haftada formda bir görüntü çizdi. Bu süreçte 14’üncü Aytemiz Alanyaspor, 16’ncı Atiker Konyaspor ve 17’nci Osmanlıspor 8’er puan topladı. 15’inci Gençlerbirliği ise 4 puan toplarken, özellikle evinde Galatasaray’ı 1-0 yenerek dikkat çekmişti. Bursaspor ise son 5 haftada yalnızca 3 puan toplayabildi.

Son 10 sezon içerisinde Kardemir Karabükspor, 2012-13 sezonunda kümede kalırken 40 puan topladı ve bu süreçte en fazla puanı hanesine yazdırarak kümede kalan takım oldu. 2009-10 sezonunda Demir Grup Sivasspor ve 2015-16 sezonunda ise Kayserispor 34’er puanla en çok puanı toplayarak kümede kalan ekipler olmuştu.

RAKİPLERİNE KAYBETTİĞİ PUANLAR ETKİLİ OLDU

Bursaspor’un bugünkü durumunda ise, kümede kalma adına direkt olarak mücadele ettiği rakiplerine kaybettiği puanlar da etkili oldu. Ligin ikinci yarısındaki maçlarda Aytemiz Alanyaspor ve Osmanlıspor’a yenilen Bursaspor, ilk yarıda ise Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı maçtan 1-1’lik eşitlikle ayrılmıştı. Yeşil beyazlılar, Atiker Konyaspor’u ise ligin ilk yarısında deplasmanda 3-0’lık skorla mağlup etmişti. Ayrıca Timsah, hemen üzerinde yer alan Teleset Mobilya Akhisarspor ve Antalyaspor deplasmanlarından da yenilgi ile ayrıldı.

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