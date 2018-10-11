Bursaspor altyapısından 'Milli' hizmet

Gürkan DURAL/BURSA,()

Son olarak açıklanan A Mili Takım'ın kadrosunda 4 altyapısından yetiştirdiği oyuncu bulunan Bursaspor'un mevcut kadrosunda ise altyapısında futbol eğitimi alan 12 oyuncu milli takımın çeşitli yaş gruplarında ter döküyor.

Türk futbolunda altyapısıyla öne çıkan takımlardan olan Bursaspor, bu sezon gençlerine daha fazla önem verirken bu oyuncuların aynı zamanda milli takımlarda da boy göstermesi dikkat çekiyor. Yeşil beyazlıların bu sezonki kadrosunda yer alan ve altyapısından yetiştirdiği 12 oyuncu, çeşitli yaş gruplarında ay yıldızlı formayı da terletiyor. Şu an A Milli Takım’ın Bosna Hersek ve Rusya maçları için oluşturduğu aday kadroda da 4 oyuncuyu altyapısından yetiştiren Bursaspor, böylelikle mevcut kadrosuyla da A Milli Takım’ın yarınlarına oyuncu verebilmek için çaba gösteriyor.

LİGİN EN GENÇ KAPTANI ERTUĞRUL A MİLLİ TAKIM'DA

Bursaspor’un mevcut kadrosunda bu sezon ligde süre alan 5 oyuncu ay yıldızlı formayı terletiyor. Kaptanlığa yükselen ve ligin de en genç takım kaptanı olan 21 yaşındaki Ertuğrul Ersoy, milli takımın tüm yaş gruplarında forma giymesinin ardından A Milli Takım’ın kadrosunda da yer almaya başladı. Kaleyi devralan 23 yaşındaki Okan Kocuk da tüm alt yaş gruplarının ardından son olarak U21 Milli Takımı’nda forma giydi ve A Milli Takım için haber bekliyor. Aynı yaştaki Furkan Soyalp de son olarak U18 Milli Takımı’nda oynadı. 18 yaşındaki Burak Kapacak ve 19 yaşındaki Ramazan Keskin de son olarak U19 Milli Takımı’nda ter döktü.

LİGDE HENÜZ SÜRE ALAMAYAN 7 OYUNCU DA AY YILDIZLI FORMAYA HİZMET EDİYOR

Bu 5 oyuncunun yanı sıra altyapıdan yetişerek kadroda yer alan ancak bu sezon ligde süre şansı bulamayan 7 oyuncu da yine milli takımların çeşitli yaş gruplarında boy gösteriyor. 21 yaşındaki kaleci Muhammed Şengezer ve aynı yaştaki Furkan Emre Ünver, U21 Milli Takımı’nın kadrosunda yer aldı. 18 yaşındaki Çağatay Yılmaz, 19 yaşındaki kaleci Ataberk Dadakdeniz ve 18 yaşındaki İsmail Çokçalış da U19 Milli Takımı’nda forma şansı buldu. 16 yaşındaki Muhammed Emin Sarıkaya ve aynı yaştaki Ali Akman da U17 Milli Takımı’nın kadrosunda yer alıyordu.

Son olarak A Milli Takım’ın kadrosuna çağrılan isimlerden Ertuğrul Ersoy, Serdar Aziz, Mehmet Zeki Çelik ve Enes Ünal da Bursaspor’un altyapısından yetişirken; yeşil beyazlılar, altyapısından çıkardığı yeni oyuncularla milli takıma hizmet etmeye devam ediyor.

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