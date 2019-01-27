Bursaspor 45 yıl öncesini hatırlattı

Gürkan DURAL/BURSA,()

Bursaspor, bu sezon 19 haftayı geride bıraktığımızda ligin en fazla berabere kalan takımı olurken, en son 45 yıl önce aynı grafiği sergilemişti. Tarihinde ikinci kez 19 haftayı 11 beraberlik ile geçen yeşil beyazlılar, bundan önceki 55 sezonluk profesyonel liglerdeki mücadelelerinin 40’ında şu an beraberlik sayısının altında beraberliklerle sezonu tamamlamıştı.

Spor Toto Süper Lig’de İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Bursaspor, bu sezon ligde 11’inci kez rakibiyle puanları paylaşarak sahadan ayrıldı. Ligin 19’uncu haftasıyla birlikte aynı zamanda en fazla berabere kalan takımı olan yeşil beyazlılar, tarihi boyunca ikinci kez aynı süreci yaşıyor. 1963/64 sezonuyla birlikte Türkiye profesyonel liglerinde mücadele etmeye başlayan Bursaspor, bundan önceki 55 sezonunda yalnızca bir kez bugün ile aynı bir grafik sergiledi.

EN SON 45 YIL ÖNCE…

45 yıl öncesindeki öncesindeki 1972/73 sezonunda Bursaspor, ilk 19 haftalık periyotta tıpkı bugünkü gibi 11 beraberlikle sahadan ayrıldı. O zaman 16 takım ile birlikte oynanan 1’inci Lig’i ise yeşil beyazlılar, 30 maç üzerinden 16 beraberlik ile tamamladı. Bu sezon ligde ise daha 15 maça çıkacak olan Bursaspor, 6 beraberlik alması halinde ise kulüp tarihinin en fazla beraberlik elde ettiği sezonunu yaşayacak.

40 SEZONU 11 BERABERLİĞİN ALTINDA BİTİRMİŞTİ

Bursaspor’un bu sezon beraberliğe abone olmasıyla ilgili bir diğer çarpıcı nokta ise, şu anki sayısının sezon genelindeki rakamlarından oldukça yüksek olması. Bursaspor, kulüp tarihi boyunca mücadele ettiği profesyonel liglerde tam 40 sezonu 11 beraberliğin altında beraberlik sayısıyla tamamladı. Buna karşın 11 sezonda beraberlik sayısı bugünkü rakamı aşarken, 4 sezonda ise Bursaspor sezon boyunca 11 beraberlik elde etti. Yeşil beyazlılar, Avrupa’daki üst düzey liglerde de en fazla beraberlik alan takımlardan biri konumunda bulunuyor.

Bursaspor’un bu sezon beraberlik ile sahadan ayrıldığı karşılaşmalar ise şöyle;

İstikbal Mobilya Kayserispor (0-0), Atiker Konyaspor (1-1), Beşiktaş (1-1), Çaykur Rizespor (1-1), Medipol Başakşehir (0-0), Galatasaray (1-1), Trabzonspor (1-1), Göztepe (0-0), Evkur Yeni Malatyaspor (1-1), Fenerbahçe (1-1), İstikbal Mobilya Kayserispor (1-1).

(FOTOĞRAFLI)