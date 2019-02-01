Bursaspor 3 sezon sonra ara transfer dönemini boş geçti

Gürkan DURAL/BURSA,()

Bu sezon ara transfer dönemini boş geçen ve yalnızca mevcut sözleşmeli oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş'u kiralıktan geri çağıran Bursaspor, 3 sezon sonra ilk kez ara dönemde dış transfer gerçekleştirmedi.

Sezon başında kadrosuna dış transferde 12 oyuncuyu dahil eden Bursaspor, devre arası transfer dönemini ise yasaktan ötürü boş geçti. Bu süreç zarfında çok konuşulan transfer tahtasının açılıp açılmayacağı tartışmaları böylelikle son bulurken, yeşil beyazlılar 3 sezonluk aranın ardından ilk kez ara transfer döneminde kadrosuna dış transfer takviyesi yapmadı. Son olarak 2014/15 sezonunun başında 6 oyuncuyu bünyesine dahil eden yeşil beyazlılar, o dönem de devre arası transferi gerçekleştirmemişti.

YALNIZCA BATALLA MUTLU ETTİ

Söz konusu dönemden bu yana geçen 3 sezon içerisinde ise Bursaspor, ara transfer dönemlerinde toplam 11 oyuncuyu transfer etti. Bu isimlerden yalnızca Abdullahi Shehu, A Takım’ın kadrosunda yer alarak bu sezon lig maçlarında boy gösterdi. Onur Atasayar ise yalnızca bir kez kupa maçında görev alırken, geçen sezon transfer edilen Alper Ademoğlu ise çalışmalarını U21 Takımı ile sürdürüyor. Bu 11 transfer için kasasından toplamda 3 milyon 260 bin Euro çıkan yeşil beyazlılar, kadroya yeniden dahil edilen Pablo Martin Batalla dışındaki oyuncularından ise katkı alamadı.

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTILAR

Geçen sezonun ara transfer döneminde takıma katılan isimlerden John Bostock, sezon sonunda Fransa’nın Toulouse ekibine transfer olurken, Gheorghe Grozav ve Moussa Sow’la performanstan memnun kalınmayarak yollar ayrıldı. 2016/17 sezonu ara transfer döneminde ise takıma katılan Bogdan Stancu ve Boban Joviç takımdan ayrılırken, 2015/16 sezonunda da Deniz Yılmaz ve Jem Karacan’ın performansları hayal kırıklığı yaratmıştı.

KUBİLAY DÖNDÜ

Dış transferde, ara transfer döneminde aradığını pek bulamayan ve kendi bünyesinden yetiştirdiği oyuncuları kadrosuna katan Bursaspor, bu sezon ise ara transfer döneminin son günlerine doğru altyapısından yetişen Kubilay Kanatsızkuş’u, kiraladığı MKE Ankaragücü’nden çağırarak takıma dahil etmişti.