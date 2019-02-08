Bursalı genç tenisçiden büyük başarı

Gürkan DURAL/BURSA,()

İran'daki ITF Junior G5 Gençler Tenis Turnuvası'nda 2004 doğumlu Defne Çırpanlı tekler kategorisinde birincilik, çiftler kategorisinde ikincilik kupasını kaldırdı.

Defne Çırpanlı İran'ın Kish Adası'nda düzenlenen 4. Fair Junior turnuvasında. 18 yaş altı tek kızlarda birincilik, çift kızlarda ise ikincilik kupasını Ukraynalı Vlada Datsenko ile birlikte aldı. Defne Çırpanlı geçtiğimiz yıllarda da Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde muhtelif başarılar elde ederek Tennis Europe Junior organizasyonuna bağlı turnuvalarda ilk 100'ün içinde yer almıştı. Bu sene ise genç raket, 2 bin 500 kişinin yer aldığı Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF Junior) sıralamasında İran turnuvası ile birlikte bin 177 basamak atlayarak 880. sıraya yükseldi. Tenisçi Defne Çırpanlı antrenmanlarını Bursa'da Ufuk Eroğlu ile birlikte 5 yaşından beri aralıksız sürdürüyor.

Eğitimini Bursa Şahinkaya Koleji 1418'de burslu olarak sürdüren Defne Çırpanlı iki yıl içinde ITF Junior sıralamasında ilk 100 içine girmeyi planlıyor.

(FOTOĞRAFLI)