Bursa'daki gençlik ve spor çalışmalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu

Gürkan DURAL/BURSA,() - GENÇLİK ve Spor İl Müdür Vekili Zekeriya Altuntaş ve AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Bursa’da devam eden tesisleşme hamlesi kapsamında yürütülen gençlik ve spor çalışmalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Tesisleşme hamlesinin tüm hızıyla devam ettiği Bursa’da, Gençlik ve Spor Bakanlığının talimat ve destekleriyle birçok vizyon proje hayata geçti. Sadece son 7 yılda reel değerle yaklaşık 500 milyon liralık yatırımın yapıldığı Bursa’nın spor altyapısı ve vizyonu güçlendi. Yürütülen çalışma ve projeler kapsamında AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Bursa’yı sporda marka kent yapan yatırımları değerlendirmek üzere Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Zekeriya Altuntaş’la biraraya geldi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Ersan’ın eşlik ettiği Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, İl Müdür Vekili Zekeriya Altuntaş ile Bursa il merkezi ve ilçelerinde hayata geçirilen projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Spor Şube Müdürü Abdurrahman Dağlar’ın da hazır bulunduğu toplantıda İnegöl Spor Salonu, yeni nesil tam donanımlı İnegöl Gençlik Merkezi ve diğer tesislerde sürdürülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan İl Müdür Vekili Altuntaş ve Milletvekili Gürel, İnegöl’ü spor ve gençlikte markalaştıran yatırımların yanı sıra 2019 yılında düzenlenecek olan organizasyon ve çalışmalar ile yaklaşık 60 bin gencin bulunduğu ilçede ihtiyaç duyulan spor ve gençlik yatırımları ile ilgili fikir alışverişinde de bulundu.

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