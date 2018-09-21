Bursa BŞB Kadın Basketbol Takımı'nın kupa mesaisi başlıyor

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Geçen sezon Kadınlar Süper Ligi’nin kapısından dönen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi Balıkesir’de düzenlenecek Kadınlar Federasyon Kupası’nda şampiyonluk için mücadele edecek.

Balıkesir’in Edremit ve Burhaniye ilçelerinde 22-29 Eylül tarihlerinde oynanacak şampiyonada yeşil-beyazlılar B grubunda Edremit Belediyesi Gürespor, Elazığ İl Özel İdare ve Mardin Büyükşehir Belediyespor takımları ile mücadele edecek. 4 grupta 4’er takımın bulunduğu turnuvada grup maçları tek maç üzerinden oynanacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar bir üst tura adını yazdırırken, final 29 Eylül’de Edremit Spor Salonu’nda oynanacak.

"İYİ BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

Balıkesir yolculuğu öncesi takımın hazırlık sürecini değerlendiren Baş Antrenör Gökhan Aşıcı, kupada iyi sonuçlar alarak, lige motivasyonu yüksek başlamak istediklerini belirtti. Birçok yeni oyuncunun takıma dahil olduğunun altını çizen genç antrenör, “İyi bir hazırlık süreci geçirdik. Yeni bir takım olmamıza rağmen uyum sürecini çabuk atlattığımızı düşünüyorum. Lig öncesi bu turnuva sadece bizim için değil, diğer takımlar için de çok önemli. Burada oyun felsefimizi pekiştirme fırsatımız olacak. İyi maçlar çıkarmak ve iyi sonuçlar almak istiyoruz. Lige tam motive ve konsantre başlamak istiyoruz” dedi.

İLK MAÇ ELAZIĞ İLE

Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol takımı, Federasyon kupasında ilk maçını 22 Eylül Cumartesi günü saat 19:45’te Edremit Spor Salonu’nda Elazığ İl Özel İdare ile oynayacak. Bu maçtan galibiyet elde etmek isteyen yeşil-beyazlılar, gruptaki diğer maçlarını 23 Eylül Pazar günü Edremit Belediyesi Gürespor ve 24 Eylül Pazar günü Mardin Büyükşehir Belediyespor ile yapacak. Yeşil-beyazlılar gruptan çıkması halinde A grubunun 1 ya da 2'incisi ile oynayacak.

SHARON HOUTON BÜYÜKŞEHİR'DE

Öte yandan, Büyükşehir’in perileri tecrübeli bir ismi daha kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Elazığ İl Özel İdare’de forma giyen Sharon Victoria Houston’la anlaşma sağladı. Son 5 sezondur Türkiye’de çeşitli kulüplerde forma giyen Amerikalı pivot geçen yıl ligde oynadığı 26 maçta 20,8 sayı, 13,4 ribaunt ve 1 asist ortalamasıyla oynadı.

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