Burdurlu Elif Aynur kick boks milli takımında

Mesut MADAN/BURDUR, () - Burdurlu kick boks sporcusu 19 yaşındaki Elif Aynur, Belçika'da yapılacak uluslararası turnuvada milli formayla mücadele edecek.

Burdurlu kick boksçu Elif Aynur, 8-14 Ocak 2018 tarihleri arasında Antalya'da yapılan Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası, 5-8 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya'da yapılan Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası ve 3-11 Temmuz 2018 tarihleri arasında Elazığ'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda light contact branşında 65 kiloda Türkiye ikincisi oldu. Milli takıma girmeye hak kazanan Elif Aynur, 29-30 Eylül tarihleri arasında Belçika'da düzenlenecek uluslararası turnuvada milli formayla ilk kez mücadele edecek.

Aynı zamanda Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü ikinci sınıf öğrencisi olan Aynur, "Burdur'da 9 yıldır kick boks sporu ile uğraşıyorum. Birçok Türkiye derecem var. İlk defa milli takıma seçildim. Turnuvada ilimi ve ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum" dedi.

Aynur'un antrenörü Deniz Sögü Koç, Burdur'da 10 yıl önce kick boks çalışmalarını başlattığını belirterek, "Elif 9 yıldır öğrencim. Başarılı, güçlü bir sporcu. Milli formayla mücadele ederek ülkemize ve ilimize madalyayla döneceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

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