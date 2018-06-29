Burdur'da yaz spor okulları açıldı

Mesut MADAN/BURDUR,() - BURDUR'da, 25 branşta eğitim verilecek yaz spor okulları düzenlenen törenle açıldı.

Gazi Atatürk Stadı'nda düzenlenen yaz spor okulları açılış törenine Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Başgül, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, veliler, antrenörler ve sporcular katıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, İl Spor Merkezlerinin amacının çocuk ve gençlere spor kültürünü aşılamak, sporu sevdirmek, spor yapma alışkanlığı kazandırmak, sosyal ve kültürel yönden gelişmelerini sağlamak, yazın boş zamanlarını sporla değerlendirmek, her türlü zararlı alışkanlıklardan korumak ruh ve beden sağlığı yerinde fizyolojik ve psikolojik sağlamlığa sahip yetenekli gençleri tüm spor dallarına kazandırmak olduğunu belirtti.

Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu ise "Burdur'da spor yapmak isteyenler için tesis anlamında hemen hemen hiç bir eksiğimiz yok. Mevcut inşaatları tamamlandığından hemen hemen her alanda bütün spor brançlarında en az 1 tesisimiz olmuş olacak. Yaz spor okullarının en önemli fonksiyonu son 25-30 yılda hızlı ve başdöndürücü bir şekilde gelişen iletişim çağında hepimizin mahkum olduğumuz teknolojik araçların kullanımı. Hareketsiz biçimde evlerde koltukta, belki çocukların yataklarında teknolojik araçların kullanımından kurtulmaları" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yaz spor okulları öğrencilerin yaptığı gösterilerle açıldı. 1 Eylül'e kadar sürecek yaz spor okullarında 25 branşta spor eğitimi verilecek.

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