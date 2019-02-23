Burdur'da karate heyecanı

Mesut MADAN/BURDUR, () -



ANADOLU Yıldızlar Ligi Karate Grup Müsabakaları Burdur'da başladı.

Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda başlayan turnuvada 2005, 2006 ve 2007 doğumlu sporcular kozlarını paylaşıyor. İki gün sürecek turnuvaya Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş ve Karaman illerinden kız ve erkeklerde toplam 100 sporcu katıldı.

Turnuvada ilk 6 sırayı alacak takımlar 23-24 Mart tarihleri arasında Kütahya, Kırşehir, Bayburt ve Van'da yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Müsabakalardan detaylar

(FOTOĞRAFLI)