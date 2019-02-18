Burdur'da güreş heyecanı sona erdi

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da 3 gün süren Okul Sporları Gençler B Güreş Grup Birinciliğinde dereceye girenler belli oldu.

Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda yapılan 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Gençler B Güreş Grup Birinciliği Yarışmasında grekoromen ve serbest stilde 12 ilden 300'ün üzerinde sporcu dereceye girebilmek için kıyasıya güreşti. Turnuvada dereceye girenlere ödülleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, Okul Sporları ve Spor Şube Müdürü Mustafa Kemal Sever, Güreş Federasyonu İl Temsilcisi Asil Çakır, Okul Sporları İl Temsilcisi Mehmet Özkan, beden eğitimi öğretmeni Hür Balım ve antrenörler tarafından verildi.

Turnuvada grekoromen stilde Antalya 230 puanla birinci, İzmir 138 puanla ikinci, Mersin 115 ve Aydın 95 puanla üçüncü oldu. Serbest stilde ise Muğla 184 puanla birinci, Aydın 180 puanla ikinci, Manisa 131 puan, Antalya 112 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Turnuvada dereceye giren sporcular 7-10 Mart 2019'da Aydın Didim'de yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

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