Burdur'da güreş heyecanı başladı

Mesut MADAN/BURDUR,() -



OKULLARARASI Gençler B Kategorisi Grekoromen ve Serbest Güreş Grup Birinciliği müsabakaları Burdur'da başladı.

Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda 3 gün sürecek turnuvada Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, İzmir, Karaman, Manisa, Mersin, Muğla ve Uşak illerinden grekoromen ve serbest stilde yaklaşık 300 sporcu mücadele edecek.

Grup müsabakasında dereceye giren okullar Türkiye Şampiyonası'nda yer alacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Maçlardan detay görüntüler

(FOTOĞRAFLI)